 

Сервис Avito стал блокировать объявления…

02.04.2020, 6:52, Разное

о продаже пропусков на время карантина, формы сотрудников доставки и догшеринге.

Компания Avito стала блокировать объявления о продаже пропусков для передвижения во время карантина, формы сотрудников доставки еды, а также предложений об аренде домашних животных. Об этом рассказали Интерфаксу в организации.

Управляющий директор вертикали Avito «товары и услуги» Алексей Куракин отметил, что компания отслеживает появление предложений от «находчивых» продавцов, предлагающих купить пропуска и форму сотрудников доставки, а также предложения о догшеринге.

Компания с 18 марта блокирует объявления и о продаже одноразовых медицинских масок из-за выросшей спекуляции. Блокировка таких объявлений будет продолжаться до снятия правительством режима повышенной готовности.

Власти десятков российских регионов ввели для жителей режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом: выходить можно в ближайший продуктовый магазин, в аптеку и на прогулку с домашними животными не дальше 100 метров от дома. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 2,7 тысячи, более 20 человек скончались.

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Источник: Новая газета



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