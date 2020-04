Сводки с фронтов 2-й Нефтяной войны

В то время как курс рубль к доллару сейчас находится на самой низкой, за четыре года, отметке, дешевый рубль является хорошим подспорьем для российских производителей нефти в войне цен на нефть за долю рынка с Саудовской Аравией. Развал сделки ОПЕК + и цены на нефть ударили по российским финансовым рынкам и валютам, что привело к резкому падению курса рубля по отношению к доллару США. Но, чем ниже курс рубля по отношению к доллару США, тем ниже издержки производства российских нефтяных компаний в долларах США.

Безусловно, ослабевший рубль не является предпочтительным результатом обвала цен на нефть для российской валютной системы и валютных резервов. Тем не менее, это может помочь российским нефтяным компаниям снизить затраты в долларах США на их деятельность.

Согласно подсчетам Reuters, стоимость поднятия на баррель нефтяного эквивалента крупнейшего в РФ производителя нефти, контролируемой государством “Роснефти”, теперь ниже стоимости нефтяного гиганта Саудовской Аравии Aramco. И это связано с падением курса рубля к доллару. С другой стороны, валюта Саудовской Аравии, риал, привязана к доллару по фиксированному обменному курсу, поэтому стоимость доллара для Саудовской Арамко одинакова до и после обвала цен на нефть и коллапса коалиции ОПЕК +.

В прошлом году средняя стоимость подъема в долларах за баррель нефтяного эквивалента Роснефти составляла 3,10 доллара. Это по сравнению с $ 2,80 за баррель для Saudi Aramco, согласно финансовым данным компании, цитируемым Reuters.

Ослабевший рубль в настоящее время снизил стоимость подъема Роснефти до 2,50 доллара за баррель, в то время как, согласно расчетам Reuters, стоимость подъема Aramco, из-за фиксированного обменного курса с привязкой к доллару, осталась прежней.

На прошлой неделе глава “Роснефти” Игорь Сечин, самый громкий в РФ критик ныне разорванного пакта ОПЕК +, заявил, что операционные расходы “Роснефти” сопоставимы с операциями Saudi Aramco. Роснефть может иметь даже более высокую эффективность, потому что, в отличие от Саудовской Аравии, она не снижает цены на свою нефть.

«Наши операционные расходы сопоставимы с таковыми у Saudi Aramco. Наша цена составляет 3,10 доллара за баррель, их цена где-то в диапазоне 2,50-2,8 доллара », – сказал Сечин новостному каналу «Россия 24».

«Мы можем работать эффективно и без демпинга цен, как они [Саудовская Аравия]. Поэтому наша эффективность может быть даже выше, чем у них», – сказал Сечин.

Не все в РФ так же уверены, как Сечин, в том, что их компания опережает Aramco с точки зрения низких затрат на производство в условиях падения цен на нефть.

Леонид Федун, вице-президент второго по величине производителя нефти в РФ “Лукойл”, в интервью российскому телеканалу РБК на прошлой неделе, назвал падение цен на нефть “катастрофическим”.

Нефтяная добыча в 25 долларов за баррель катастрофична, сказал Федун, добавив, что крах ОПЕК + и последующая саудовско-российская «война на истощение» являются основными причинами самых низких цен на нефть за последние годы.

Признавая, что пандемия коронавируса поразила экономики и спрос на нефть по всему миру, Федун отметил, что если бы ОПЕК и РФ договорились продолжить сокращения и сотрудничество, цены на нефть теперь были бы на уровне около 50 долларов за баррель.

На просьбу прокомментировать оценку Федуном «катастрофически» низких цен на нефть представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что обвал цен на нефть был не «катастрофическим», а «очень неприятной ценовой конъюнктурой».

У РФ достаточно буферов, чтобы справиться с ситуацией, сказал Песков журналистам, повторив официальную позицию РФ о том, что она может жить с такими низкими ценами на нефть до десяти лет .

На прошлой неделе Москва признала, что ее доходы от нефти и газа будут на 39,5 миллиарда долларов США (3 триллиона рублей) ниже, чем планировалось из-за падения цен на нефть, и что бюджет РФ будет в дефиците в этом году.

Падение цен на нефть и перспективы значительного обрушения спроса при пандемии коронавируса могут привести к тому, что некоторые российские компании пересмотрят ранее принятые меры по увеличению добычи с 1 апреля, когда истекает срок действия соглашения ОПЕК +, отмечают в своих комментариях лидеры российского нефтяного бизнеса.

В понедельник руководители ведущих нефтяных компаний РФ встретились с министром энергетики Александром Новаком во второй раз за три недели после распада ОПЕК + и падения цен.

Генеральный директор “Татнефти” Наиль Маганов, который две недели назад хвастался, что цена даже 8 долларов не является критической для компании, заявил журналистам после заседания в понедельник, что российским фирмам с апреля может быть экономически нецелесообразно увеличивать производство из-за пандемии коронавируса.

«Если бы не коронавирус, был бы экономический смысл увеличить производство. Вряд ли кто-то мог предсказать такой обвал цен», – цитирует Маганова ТАСС.

По имеющимся сведениям, РФ уверена в том, что победит саудовцев в игре «качай-до-упора-за-долю-на-рынке». Но, в конце концов, игра может привести к тому, что финансы государств участвующих в саморазрушительной ценовой войне в условиях столь низкого спроса, будут настолько подорваны, что даже изъятие 10 миллионов баррелей в день с рынка нефти сейчас не сможет его сбалансировать.

Цветана Параскова для Oilprice.com

Russia is out of control: The dangerous Mr. Sechin

Россия вышла из-под контроля или Этот опасный мистер Сечин

New Atlanticist by Anders Åslund MAR 23, 2020

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (в центре) и министр энергетики РФ Александр Новак (справа) на российско-китайском бизнес-форуме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Россия, 7 июня 2019 года. REUTERS / Maxim Shemetov

РФ вышла из-под контроля. Как гром среди ясного неба, она начала войну за цены на нефть, хотя совершенно нереально, чтобы Кремль смог победить Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты в такой схватке. Население Саудовской Аравии составляет одну пятую часть населения России, при этом страны имеют равные по величине валютные резервы. Соединенные Штаты по-прежнему являются чистыми импортерами нефти, что означает, что их экономика выигрывает от низких цен на нефть. Россия, напротив, является крупным экспортером нефти и полностью зависит от высоких цен на нефть.

Корень проблемы в том, что у президента РФ Владимира Путина слишком много власти, которую он только что укрепил благодаря конституционным изменениям. Это позволяет ему игнорировать интересы русского народа в пользу удовлетворения прихотей его лейтенантов, которые буквально “съехали с катушек” от своих бешеных денег. Самым зловредным из подчиненных Путина является Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти – второй, после Saudi Aramco, нефтяной компании в мире по объему добычи.

Когда-то Сечин работал переводчиком в советских спецслужбах в португальской Африке. Но его самой выдающейся квалификацией является его преданность Путину, Сечин был помощником нынешнего президента России, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга. В результате Путин назначил Сечина на пост главы крупнейшей государственной нефтяной компании в России, где глава “Роснефти” проявил себя как самый беспощадный корпоративный рейдер России; он конфисковал ЮКОС и Башнефть и купил ТНК-ВР по высокой цене. Бизнес-модель Сечина характеризуется максимальной рисковостью, которая была бы невозможна без одобрения Путина.

Россия начала войну через две недели после начала мирового финансового кризиса (спровоцированного COVID-19), который привел к снижению цены на нефть ниже 25 долларов за баррель – самого низкого уровня с 2003 года. С 2016 года РФ сотрудничает с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это сотрудничество повлекло за собой контроль над ценами на нефть посредством регулирования добычи, Сечин всегда был противником такого контроля, и, поэтому, работал над тем, чтобы отменить его. Российское правительство обложило нефтяные компании налогами таким образом, чтобы они платили всю прибыль сверх определенной цены на нефть в виде налогов.

Война цен на нефть стала третьим случаем за последние шесть лет, когда Сечин поставил под угрозу, поддерживаемую Путиным, макроэкономическую стабильность России, притом что большая часть авторитета президента и гордости за него обусловлена ​​поддержанием им здоровой финансовой ситуации. Таким образом, Сечин является главной угрозой не только российским финансам, но и власти Путина в России.

Беглый взгляд на предыдущие случаи, когда Сечин компрометировал экономику своей страны своими личными комбинациями, делает это чтение мрачным. В декабре 2014 года Сечин вызвал серьезный валютный кризис из-за непомерных международных кредитов, которые он взял для покупки ТНК-ВР . Поскольку никто не наказал его, он, ровно через два года, повторил повторил то же самое с чуть менее серьезными последствиями. Затем он вызвал очередной валютный кризис, потому что «приватизировал» почти одну пятую Роснефти к собственной выгоде. Фактические бенефициары этой приватизации так и не были выявлены, в то время как акции скрыты под несколькими слоями оффшорных компаний на Каймановых островах. Сечин также несет ответственность за катастрофическую поддержку Россией Николаса Мадуро и его диктатуры, предоставив Венесуэле 8,5 миллиардов долларов кредитов.

Возвращаясь к 2006 году, Роснефть провела первичное публичное размещение акций, продав свои акции на Лондонской фондовой бирже. К сожалению, в результате этой схемы акции Роснефти сегодня стоят дешевле, чем тогда. Исходя из этого, любой нормальный владелец мог бы уволить такого руководителя-вредителя, но, учитывая, что контролирующим владельцем “Роснефти” является Путин, об этом не может быть и речи.

Кто-то может указать и на другие факторы (кроме наглого и безответственного поведения Сечина), как на движущие силы нынешней войны цен на нефть. Первый – это тот что можно предположить, – Кремль посчитал, что он сможет заключить более выгодную сделку по сокращению добычи с ОПЕК. Второй носит структурный характер. И Россия, и Саудовская Аравия – производители с низкой себестоимостью, которые заинтересованы в том, чтобы “победить” производителей сланцевой нефти в США, которые понесут большие убытки от более низких цен. Хотя это могут быть правильные предположения, конечной причиной всего этого является Сечин, который, кажется, расстроен из-за санкций США против него. Когда в июле 2014 года РФ разместила свои вооруженные силы на востоке Украины, США и Европейский Союз, в дополнение к санкциям на российские нефтяные технологии (бурение на глубоких и арктическом шельфах, вязкая нефть и т.д.), наложили санкции персонально на Сечина. В декабре 2019 года США санкционировали «Северный поток 2», газопровод «Газпрома» из Санкт-Петербурга в Германию через Балтийское море, а в феврале 2020 года сделали то же самое с Rosneft Trading SA из-за поддержки Россией Венесуэлы.

Кремль считает президента США Дональда Трампа самым покладистым президентом, которого они когда-либо имели в Белом доме, но Конгресс США связал ему руки, приняв в 2017 году Закон о борьбе с врагами Америки через санкции (CAATSA). Президент США больше не может ослаблять санкции самостоятельно. Не нужно напоминать о том, что РФ также оттолкнула Саудовскую Аравию благодаря своим действиям на Ближнем Востоке, в частности, присоединившись к Ирану в Сирии.

Тем не менее, несмотря на всю напряженность, этот конфликт цен на нефть вряд ли связан с национальными интересами и может быть лучше всего понят как борьба между Сечиным и Мухаммедом бен Салманом. Исход их ссоры будет дорогостоящим для их стран и для американских производителей сланца. И Саудовская Аравия, и РФ имеют много международных валютных резервов, и их лидеры, вероятно, будут поддерживать макроэкономический баланс. Тем не менее, российская экономика, вероятно, сократится из-за более низких цен на нефть, чего, похоже, не понимают в Кремле. Когда это произойдет, Путин, вероятно, ударит Сечина по рукам, что он время от времени склонен делать.

Андерс Ослунд – старший научный сотрудник Атлантического совета и автор книги «Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy»



How America can fight back in the oil war with Russia and Saudi Arabia

Как Америка может дать отпор в нефтяной войне с Россией и Саудовской Аравией

By Matt Egan, CNN Business March 20, 2020

New York (CNN Business) Нефтяная промышленность Америки оказывается раздавленной историческим обвалом цен на нефть, организованным Саудовской Аравией и Россией. А президент Дональд Трамп мечется в поисках решения – как реагировать на эру ультра-дешевой нефти.

Трамп в прошлом всегда прессовал ОПЕК за поддержание слишком высоких цен на нефть, наносящих ущерб американским водителям, когда они заполняют бензобаки своих машин.

Теперь РФ намеренно снижает цены, чтобы сорвать бум сланцевой нефти в США. А Саудовская Аравия наказывает Россию, наращивая производство в самый неподходящий момент.

Жесткий характер нефтяного кризиса и новая роль Америки как ведущего мирового производителя нефти опрокинули расчеты Трампа.

Эпическая битва за нефтяное господство между Россией и Саудовской Аравией усилила “коронавирусный” хаос на Уолл-стрит. Цены на нефть находятся в свободном падении, упав до 18-летнего минимума на этой неделе. Акции энергетических компаний рушатся. И доходность “мусорных” акций энергетического сектора резко выросла.

Чтобы выжить, нефтяная промышленность США сокращает расходы, урезает дивиденды и готовится к увольнениям.

Бесчисленные рабочие, многие из которых живут и работают в таких “республиканских” штатах, как Техас, могут потерять работу. Некоторые компании-“сланцевики”, набравшие слишком много кредитов, вообще не выживут.

«Вы всегда немного нервничаете», – сказал Трамп во время пресс-брифинга в четверг. «Пока мы не стали ведущим производителем, я всегда был за человека, который водил машину и заправлял бензобак … Если (цены) были слишком высоки, я всегда поднимал бучу в ОПЕК».

Теперь Трамп, под давлением некоторых нефтяных компаний, объявил о готовности вмешаться в саудовско-российскую драку.

«Это наносит ущерб великой и очень мощной отрасли» сказал Трамп. «В соответствующее время я вмешаюсь».

Время наказать Россию и Саудовскую Аравию?

Администрация Трампа уже выступила с планами пополнить стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций в стране путем закупки огромного количества нефти у мелких и средних американских производителей.

Департамент энергетики планирует просить у Конгресса финансирования, чтобы купить десятки миллионов баррелей нефти, которые обойдуться очень дешево, учитывая падение в цене.

Американские чиновники также изучают вопрос о дипломатических усилиях, направленных на то, чтобы Саудовская Аравия прекратила наводнять рынок дешевой нефтью и сократила добычу, сообщает The Wall Street Journal . Кроме того, администрация Трампа рассматривает вопрос принятия санкции против России, направленных на стабилизацию цен, говорится в документе.

Тем не менее, человек, знакомый с этим вопросом, сказал CNN Business, что для наложения санкций на Россию не предпринимается никаких действий

В пятницу, российские чиновники предположили, что Трампу не следует вмешиваться в эту борьбу.

«Мы знаем, что огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном положении из-за этих цен», – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на телефонной пресс-конференции с журналистами. «Между Россией и Саудовской Аравией нет ценовых войн …. У нас хорошие партнерские отношения с Саудовской Аравией, и мы не думаем, что кто-то должен вмешиваться в эти отношения».

Техас может ограничить производство

Но есть риски, связанные с более жестким вмешательством, в том числе подрывом роли Америки как лидера свободных рынков в, управляемой картелями, нефтяной индустрии.

Например, регуляторы Техаса, как сообщается, рассматривают возможность введения ограничений на добычу нефти в штате. Железнодорожная комиссия Техаса, которая, несмотря на свое название, регулирует большую часть энергетической отрасли штата, не использовала эту власть более 40 лет.

Цель состояла бы в том, чтобы ослабить разрушительные перебои с поставками, сократив добычу в эпицентре американского бума сланцевой нефти. Пермский бассейн Западного Техаса – крупнейшее нефтяное месторождение страны, на долю которого приходится подавляющее большинство стремительно растущих объемов добычи.

Тем не менее, производственные ограничения будут бросать вызов принципам свободного рынка нефтяной промышленности – и мало чем помогут в решении проблемы снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

«Хотя я открыт для любых идей по защите Техасского Чуда, как консерватор, сторонник свободного рынка, у меня есть ряд оговорок в отношении этого подхода», – заявил в пятницу в заявлении председатель Железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан . «Техас работает не в вакууме. Если мы договоримся о пропорциональном распределении нашей нефти, нет никаких гарантий, что другие страны или даже государства последуют нашему примеру».

А влиятельный Американский институт нефти, крупнейшее лобби нефтяной промышленности, выступает против таких ограничений для Техаса.

«Мы не должны отказываться от наших принципов в трудные времена. Мы должны быть примером свободного рыночного капитализма для остального мира», – сказал CNN Business Франк Маккиарола, старший вице-президент API по вопросам политики, экономики и регулирования.

Во всяком случае, установка лимитов производства стало бы следованием примеру ОПЕК, организации из 15 членов, которая, по сути, действует как картель, координируя производство, чтобы влиять на цены.

«Мы бы тогда переняли их стиль управления», – сказал Маккиарола.

Тарифмэн идёт на помощь?

Goldman Sachs предупредил, что ограничение производства не сможет компенсировать серьезное снижение спроса, вызванное прекращением работы авиакомпаний и ограничениями на поездки.

Такая политика «просто заменит политику искусственной поддержки цен ОПЕК другой, что еще больше оттолкнет инвесторов от сектора, который уже уничтожил значительные объемы капитала», – написал в четверг в записке для клиента глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин.

Некоторые даже призывали Трампа, который называл себя «Тарифмэном», ввести тарифы на нефть из РФ и Саудовской Аравии.

А Альянс отечественных производителей энергии, коалиция американских производителей нефти и газа, настаивает на том, чтобы администрация Трампа начала антидемпинговое расследование в отношении РФ и Саудовской Аравии за «манипулирование ценами на нефть».

Группа, возглавляемая нефтяным миллиардером Гарольдом Хаммом, подала петицию в Министерство торговли США на прошлой неделе, с предложением рассмотреть введение пошлин на нефть из РФ и Саудовской Аравии.

«Это прямая атака на американских производителей нефти и газа», – написал Хамм в своем заявлении. «Они используют эту пандемию коронавируса, которая охватывает мир, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и разорить ее».

Но здесь могут возникнуть политические препятствия, связанные с вмешательством от имени производителей нефти.

Падение цен на нефть привело к тому, что цены на бензин упали ниже 2 долларов за галлон по крайней мере в дюжине штатов. Это редкие позитивные финансовые новости в период роста безработицы и падения финансовых рынков.

Саудовская Аравия и РФ не смогли договориться на встрече ОПЕК + 6 марта об увеличении декабрьского сокращения добычи на 2,1 миллионов баррелей в сутки еще на 1,5 миллионов баррелей в сутки. (Reuters)

Коронавирус и почти полное прекращение общественной жизни во многих странах затрагивает большинство секторов, но не так сильно, как нефтяной. То, что мы наблюдали в течение последних нескольких недель, хуже, чем идеальный шторм – это ураган эпических масштабов. Только на прошлой неделе Brent потерял 14 процентов стоимости на фоне огромной волатильности.

Нефть – главное топливо транспорта. В результате того, что большинство авиарейсов были отменены, границы закрыты, а автомобильный транспорт остановлен (за исключением некоторых грузов), спрос испытал колоссальный шок.

Никто не может справиться с падением спроса таких масштабов. Основной доклад Международного энергетического агентства за март показал сокращение мирового спроса на 900 баррелей в сутки в годовом исчислении и на 2,8 млн. баррелей в сутки во втором квартале. Некоторые аналитики и нефтяные компании отмечают снижение на 12-13 миллионов баррелей в сутки. На самом деле информация из стран-потребителей поступает медленно и она ненадежна. Нет представления о возможном снижении спроса. Обоснованным предположением будет то, что оно намного превысит 10-12 процентов мирового производства, о которых говорят в самых мрачных прогнозах.

Саудовская Аравия и РФ не смогли договориться на встрече ОПЕК + 6 марта об увеличении декабрьского сокращения добычи на 2,1 миллионов баррелей в сутки еще на 1,5 миллионов баррелей в сутки. Королевство переключило реверс на задний ход и заявило, что увеличит добычу до 12,3 млн. баррелей в сутки, РФ ожидает увеличения добычи на 500 000 баррелей в сутки. Однодневные рынки ОПЕК +, обеспечивавшие стабильность путем уравновешивания рынков, сменились тотальной войной за долю рынка.

Разворот Королевства понятен в свете того, что, поскольку ОПЕК сотрудничала с 10 своими союзниками во главе с Россией в рамках ОПЕК +, Королевство брало на себя львиную долю каждого сокращения добычи нефти. Это привело к потере доли рынка, от которой больше всего выиграли производители из РФ и США. Россия, например, заменила Саудовскую Аравию в качестве поставщика № 1 в Китай, возможно, один из наиболее важных рынков для Saudi Aramco.

Президент США Дональд Трамп испытывает все возрастающее давление направленное на налаживание сотрудничества с Саудовской Аравией со стороны сланцевой промышленности, которая опасается уничтожения. Корнелия Мейер

Эта тотальная война за долю рынка в сочетании с разрушением экономики коронавирусом привела к одновременному шоку спроса и предложения, который лучше всего можно охарактеризовать как Армагеддон, если говорить о рынках нефти.

Есть большие бюджетные последствия для экономики зависящей от нефти. Саудовская Аравия объявила о сокращении бюджета на сумму 13,3 миллиарда долларов, что составляет чуть больше 5 процентов от общих расходов. Пострадает и Россия, о чем свидетельствует снижение курса рубля. Тем не менее, РФ является крупнейшим поставщиком газа в Европу и все более и более обеспокоена поставками СПГ США на европейские рынки. От падения цен на нефть сильно пострадает сланцевый сектор США. Это приведет к банкротствам и возможной консолидации отрасли, что, как надеется Россия, приведет к сокращению экспорта СПГ в Европу. Будущее покажет, оправдаются ли эти ожидания.

Возвращаясь к противостоянию между Саудовской Аравией и Россией: на определенном этапе сотрудничество между крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине производителем нефти может возобновиться. Пандемия коронавируса приведет к крупнейшему экономическому спаду в мирное время со времени депрессии, поэтому рамки ОПЕК + могут стать хорошей кооперативной сетью. Однако нет никаких признаков того, что саудовско-российские переговоры возобновятся в ближайшее время.

На прошлой неделе Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо попытался провести диалог с регулятором энергетики Техаса и американскими производителями сланца, который ни к чему не привел. Президент США Дональд Трамп испытывает все возрастающее давление направленное на налаживание сотрудничества с Саудовской Аравией со стороны сланцевой промышленности, которая опасается уничтожения. На данный момент все прогнозы на то, кто будет искать сотрудничества первым, просто бессмыслены.

Это беспрецедентные обстоятельства, и никто не знает, как долго коронавирус будет парализовать мировую экономику. Между тем, мы не должны ожидать, что цена на нефть существенно восстановится. На ранних европейских торгах индекс Brent достиг 28,5, что является самым низким показателем за 17 лет и составляет около 60 процентов от январских максимумов.

National Observer

Canadian crude plummets to US$5 a barrel as oilpatch awaits federal bailout

Канадская нефть упала до 5 долларов США за баррель, нефтепромыслы ожидают поддержки от федерального бюджета

By Emma McIntosh | March 27th 2020

11 февраля 2012 года. Выбросы в атмосферу нефтеперерабатывающих установок вблизи форта Мак-Мюррей тянутся до горизонта. Photo by Kris Krug on Flickr

В то время как промысловики ожидают срочной финансовой помощи от федерального правительства, цена на канадскую нефть упала в пятницу до нового исторического минимума в 5 долларов США за баррель.

В последние недели индустрия была ошеломлена двойным ударом – пандемией COVID-19, которая свалила мировые рынки в штопор, и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Теперь цена за баррель канадского эталона Western Canadian Select (WCS), будет примерно такой же, как у Big Mac.

«Это действительно “терра инкогнита”», – сказал Уоррен Маби, директор Института энергетической и экологической политики Queen’s University.

Крутая спираль нефтегазового сектора, на который в 2018 году пришлось 11 процентов валового внутреннего продукта Канады, имеет обширные и страшные последствия – для федеральной экономики и экономики Альберты. Уже сейчас производители нефти сокращают планы расходов, и аналитики прогнозируют, что добычу придется сократить, поскольку в пятницу WCS закрылся на уровне 5,06 долл. США за баррель.

Падение пробивает дыру в бюджете премьер-министра Альберты Джейсона Кенни, который основывался на оптимистичных прогнозах в 58 долларов за баррель. В пятницу Кенни сказал жителям Альберты что надо ожидать того «что, вероятно, станет крупнейшим спадом в нашей экономике в истории», и потребовал созыва законодательного органа во вторник, чтобы обсудить пути компенсации экономического удара.

В Калгари, где расположены многие канадские нефтегазовые компании, сектор находится в «режиме выживания», – сказала Сандип Лалли, президент и исполнительный директор городской торговой палаты.

«Цена за баррель вызывает в городе возмущение», – сказала она в интервью в пятницу. “Пять долларов? Это никого не устраивает”.

Маби сказал, что не удивится, если цены на сырую нефть в Канаде ненадолго пойдут в минус – сценарий, когда производители платят людям, чтобы они забрали продукт. И, вероятно, предстоит еще долгий путь, прежде чем рынки начнут восстанавливаться, добавил он.

«К сожалению, для некоторых компаний это будет смертельный удар», – сказал Маби. «У них не будет денег, чтобы продолжать свою деятельность … Для крупных компаний это определенно требует серьезной реструктуризации».

Надежды отрасли в настоящее время опираются на многомиллиардный пакет федерального финансирования, который может быть обнародован в любой день. Подробности пока не разглашаются, но Мейби сказал, что, скорее всего, он нацелен на сохранение рабочих мест и оказание помощи компаниям, чтобы они оставались на плаву до тех пор, пока кризис не спадет – когда бы это ни произошло.

Как мы оказались в таком положении?

Канадская нефть уже продается со скидкой по сравнению с североамериканским стандартом West Texas Intermediate. Это потому, что её сложнее перерабатывать, и её нужно перевозить намного дальше по железной дороге или по трубопроводу, чтобы доставить на нефтеперерабатывающие заводы, которые могут с ней работать.

Цены на нефть Альберты падают уже пару лет. В 2012 году канадская нефть продавалась по цене более 100 долларов США за баррель; Со времени последнего падения цен в 2015 году они редко превышали 50 долларов.

По мнению аналитиков, долгосрочная политика по ограничению выбросов углерода, предназначенная для преодоления ускоряющегося климатического кризиса, будет означать огромные изменения – и, вероятно, деградацию – для нефтегазовой отрасли . Но, с другой стороны, нефтепромыслам также прогнозировани 2020 год как ориентировочно положительный, с повышением цен на нефть.

Затем началась ценовая война. С падением спроса на нефть, поскольку экономики всего мира остановились для борьбы с пандемией COVID-19, Саудовская Аравия и Россия, в начале этого месяца, когда они не смогли договориться о сокращении производства, начали ценовую войну. Обе страны сейчас наводняют рынок избыточным предложением, что приводит к резкому падению цен.

«Один (кризис) подталкивает другой», – сказала Маби. «Цены, которые уже были низкими, просто рухнули».

В конце концов, сказал Маби, страны решат проблему COVID-19 в своих границах и снова начнут использовать нефть, когда их экономика начнет расти. Но только неясно, когда это произойдет – после нескольких месяцев борьбы с новым коронавирусом Китай только начал восстанавливаться.

Панорама нефтеперерабатывающего завода возле форта МакМюррей, Альберта, 2012 год. Photo by Kris Klug on Flickr

Что будет дальше?

Пакет помощи федерального правительства, независимо от того, что он содержит, во многом определит, что будет дальше. Экологические группы и другие критики попросили правительство убедиться, что оно не поддерживает теряющую свою роль индустрию.

Чтобы быть эффективным, говорит Маби, финансирование должно предоставляться федеральным правительством на определенных условиях. У чиновников теперь есть редкая возможность попросить нефтегазовый сектор рассмотреть различные варианты использования нефти, которые соответствовали бы нашему низкоуглеродному будущему – это то, к чему компании открыты, но иногда отвлекаются, так как есть ещё желание получать прибыль прямо сейчас, добавил он.

«Для некоторых компаний, к сожалению, это будет смертельный удар», – сказал Уоррен Маби, директор Института энергетической и экологической политики Queen’s University

«Давайте не будем близоруки», – сказал он. “Это знаки на стене. Вся нефтехимическая отрасль изменится в ближайшие десятилетия».

Пакет помощи, по крайней мере, даст производителям нефти и газа определенную степень уверенности в том, как будут развиваться события дальше, в ближайшем будущем, сказала Лалли. Она была рада видеть совместную работу правительства Альберты и федерального правительства, что является редким событием при нынешнем руководстве, добавила она.

Но в более широком смысле Лалли сказала, что она хочет услышать больше о долгосрочном плане, который обеспечит стабильность и устойчивость экономики Альберты и Канады. Хотя другие секторы все еще хорошо себя чувствуют, цены на сырьевые товары уже давно стали ахиллесовой пятой для Альберты, добавила она.

«Мы слышим про стабилизацию, но я получаю не много вопросов о том, какова стратегия для Канады, чтобы достигнуть её», сказала она.

«Наша экономика должна восстановиться».

Reasons for guarded optimism over oil price

Причины для осторожного оптимизма по поводу цен на нефть

FRANK KANE March 25, 2020

В конце туннеля цен на нефть появился слабый свет? Недавний видеофорум энергетических экспертов, который провела информационная группа Gulf Intelligence, поднял вопрос о такой возможности.

Может показаться еретическим задавать этот вопрос после сокращения цен на сырую нефть за последние две недели вдвое на фоне огромного запланированного роста добычи в Саудовской Аравии и России, даже несмотря на то, что мировой спрос падает из-за удара вспышки коронавирусной инфекции по мировой экономике.

Но некоторые аналитики, возможно, отчаянно желающие увидеть хоть какой-то просвет в текущей ситуации, считают, что нефть, возможно, достигла чего-то вроде минимального уровня в середине диапазона 20 долларов за баррель, и может даже, в зависимости от дико колеблющихся обстоятельств, подняться выше 30 долларов. Со временем.

Это чувство сдержанного оптимизма отнюдь не всеобщее. Если нефть марки Brent упадет ниже 20 долларов за баррель, рыночный импульс может стать неудержимым в течение некоторого периода, как это было в других ситуациях ценовой войны десятилетия назад.

Есть несколько очевидных причин для этого пессимизма. Глобальный спад, вызванный вирусом, вызвал самое большое внезапное сокращение спроса на нефть в истории. По некоторым оценкам, снижение составляет 10 миллионов баррелей в сутки от нормального уровня около 100 миллионов баррелей в сутки, что представляется правильным с учетом значительного падения мировой экономической активности.

Вдобавок ко всему, производители – особенно два больших – Саудовская Аравия и Россия, но также и другие известные акторы, такие как ОАЭ и Нигерия – делают все возможное, чтобы увеличить поставки в течение следующих двух месяцев. Аналитики считают, что в ближайшее время на рынок поступит около 3 миллионов баррелей.

Существует большая вероятность того, что цены снова могут резко упасть. Но этот сценарий, вероятно, уже не будет таким мрачным, как несколько дней назад.



Фрэнк Кейн

Это поднимает много вопросов. Куда они пойдут, если Китай и другие крупные промышленные державы не будут сжигать нефть? Мировые резервуары для хранения скоро будут заполнены, и на рынке недостаточно танкеров, которые могли бы служить плавающими резервуарами в течение какого-то реального времени.

Для некоторых производителей, особенно для высокозатратных, вырисовывается вероятность серьезного «shut down» – закрытия нефтедобывающих предприятий.

Одним из очевидных выводов из такого положения вещей является то, что политика «шока и трепета» – снижение цен и увеличение добычи – объявленная Саудовской Аравией после распада альянса ОПЕК +, явно оказывает намеченный глубокий эффект.

Стратегия Королевства состоит в том, чтобы отвоевать долю рынка у других производителей в короткой, острой кампании, которая будет эффективно вытеснять более дорогих производителей и монетизировать его самый большой актив в более короткие сроки, чем ожидалось ранее.

Многое можно сказать об этом плане. Это отвечает как потребностям Королевства в финансовых ресурсах для финансирования стратегии диверсификации Vision 2030, так и планируемому отходу от использования ископаемого топлива до середины этого столетия.

Если Саудовская Аравия выберет правильное время, она станет крупнейшим производителем энергии с самыми низкими затратами и растущей долей на рынке, так как мир начнёт оправляться от разрушительного действия COVID-19. Нефть Королевства станет ресурсом, способствующим восстановлению мировой экономики, фактически являясь пакетом экономических стимулов для пост-вирусного мира.

Другая причина некоторого оптимизма в отношении цен на нефть состоит в том, что есть некоторые предварительные признаки того, что экономика, в первую очередь пораженная вирусом, демонстрирует некоторые признаки возвращения к жизни. количество случаев заболевания в Китае начало падать, и вскоре будут вновь открыты крупные промышленные предприятия. Еще одна крупная экономическая держава, Япония, также возрождается, с самого начала успешно заблокировав COVID-19.

Есть и очевидные предостережения. Прогресс вируса в Южной Азии и Африке до сих пор не совсем понятен, и все же он может иметь место. Европа явно опустошена, в то время как США все еще находятся на ранних стадиях.

Но сам факт того, что эксперты сейчас говорят о восстановлении экономики Китая – V-образное восстановление в третьем квартале – является хорошей новостью для цены на нефть.

Пока еще слишком рано называть окончание войны цен на нефть или дно рынка сырой нефти. Существует большая вероятность того, что цены снова могут резко упасть. Но этот сценарий, вероятно, уже не будет таким мрачным, как несколько дней назад.