Нужно ли возвращать российских граждан на Родину?

02.04.2020, 6:51, Новости дня

Из примерно 2500 заболевших в России 75% это те, кто прилетел из-за рубежа.

Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков хотел бы узнать ваше мнение и провести голосование:

Сейчас мои аккаунты и аккаунты «Блокнота» разрывают просьбы: «Помогите вернуться на родину! РФ бросила своих героев, которые рванули отдохнуть за рубеж!». Справедливости ради многие люди купили путевки заранее и планировали свой отдых. Хочу сказать, что и я планировал, и дочке обещал в марте отдохнуть в Таиланде.

Факт в том, что огромное число людей улетело и не может вернуться. Первое – это купившие заранее путевки туристы. Плюс есть те, кто купил потом по дешевке. Теперь они там и вернуться не могут. Вот сто человек из Нью-Йорка (самый заразный сейчас город) пишут, что не могут улететь назад. Я знаю, как дорого стоят билеты в Нью-Йорк, и мне кажется, если у вас хватило денег долететь до Нью-Йорка, то как-нибудь у вас хватит денег, найдете у родственников если что, поживете там.

Сегодня в России из примерно 2500 заболевших 75% это те, кто прилетели к нам извне. Вообще надо было поступить, как в Советском Союзе бы поступили, или как поступил бы Китай – уж если прилетели, сразу в автобус и на карантин, в пионерские лагеря, жестко под автоматы, через 14 дней выпускать. На каше и воде, ну сколько есть денег у государства, ну а как вы хотели?! Ну раз война! (пандемия это сегодня война). Есть еще те, кто улетел туда работать. Теперь работа закончилась, как везде в мире, теперь они говорят: «Верните домой, нам жить не на что».

У всех стран такие проблемы, в том числе огромное количество наших гастарбайтеров находится там и тоже хотят вернуться. Но ребята, вы туда поехали за длинным рублем, вы заработали этот длинный рубль, так пожалуйста, снимите себе квартиру, там и поживите 2-3 месяца – зачем нас всех приезжать заражать? Поэтому я думаю, что почти ни у кого сегодня нет реально повода приехать в страну. Страна вас не бросила. Два-три месяца подождете и доберетесь.

Ничего страшного, грузчиками можете устроиться, с голоду там не помрете. Но это мое личное мнение. Давайте обсудим и проголосуем. Я считаю, что сегодня ни у кого нет повода не остаться там на 2-3 месяца, потому что война, и 75% принесших заразу в Россию, это люди, приехавшие оттуда.