Сотрудники «Институт стенограммы» попросили Минтруда вернуть профессию стенографиста

02.04.2020, 6:51, Новости дня

1 апреля отмечается не только День смеха, но и вторая годовщина отмены профессии стенографиста.

СМИ сообщили 1 апреля, что профессиональное объединение “Институт стенограммы” опубликовал обращение в Министерство труда с просьбой вернуть профессию стенографиста.

1 апреля 2018 года по приказу, подписанному министром труда Максимом Топилиным, должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» были упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. Согласно официальному комментарию ведомства, профессия стала «не востребована».

Руководитель «Института стенограммы» Егор Лавренчук не согласен с чиновниками. По его словам, профессия существует и востребована в разных областях: «Сегодня существует необходимость стенографирования, перевода в печатный формат аудиозаписей, сделанных в судах, видеозаписей с заседаний диссертационных советов, также требуют расшифровки записи лекций, семинаров, мозговых штурмов и фокус-групп».

Министерство труда упразднило специальность из-за того, что сейчас не применяется синхронная стенография. Специалисты вместо специальной азбуки пользуются диктофоном и компьютером.

У стенографистов нет возможности заниматься своей работой официально. Им приходится маскировать свою деятельность, в договорах и трудовых книжках указано, что они занимаются редактурой или написанием текстов.

Лавренчук отметил, что если предложение «Института стенограммы» вернуть профессию в Квалификационный справочник будет одобрено, на рынке труда появится множество профессионалов, а руководителям отделов кадров не придется ломать голову, как оформлять работников.