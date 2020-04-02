Что стоит за неожиданным «коронавирусным» обращением к россиянам Дмитрия Медведева?

02.04.2020, 6:51, Новости дня

Сказка о странном выходе в свет экс-премьер-министра – от политолога Дмитрия Лобойко

Однажды Дмитрий Анатольевич ушел в «самоизоляцию» – сразу после того, как начальник объявил, что Конституции не хватает чего-то новенького. В тот же день вышел и заявил, что Владимиру Владимировичу нужно пространство для маневра, а потому и он сам, и его правительство уже собирают вещи в узелки, коробки и покидают насиженные кабинеты.

Тогда президент благодарил экс-премьера и жал ему руку – глава государства еще мог это делать без защитного костюма. Дмитрию Анатольевичу пожаловали должность заместителя главы Совбеза и… благополучно забыли. Но налетели «черные лебеди». «Мудрые решения властей» на международной арене обрушили цены на нефть, которые и без того ползли вниз. Вслед за ними и рубль начал девальвацию. И зловредный коронавирус проник на нашу богоспасаемую землю.

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«Обнуление сроков», – прочитала как заклинание по бумажке пожилая женщина, летавшая 56 лет назад в космос. Не понимала она силу и магию слов – началось всеобщее обнуление. Но если в истории есть место заклинаниям и «колдунам», то есть и добрым гномам, эльфам и прочим фантастическим тварям…

Ох, недооценивали Дмитрия Анатольевича «сказочники». Не жаловал его народ, да при нем хоть и были кризисы, но заразы коронавирусной и мора избегать удавалось. Может, секрет какой знал, а может, силой тайной обладал этот милый человек невысокого роста. Прервал Дмитрий Анатольевич свою самоизоляцию и накануне 1 апреля записал обращение к нации. Встал на пути лебедей цвета нефти.

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Тот, над кем не смеялся только ленивый, со свойственной ему бодростью и позитивчиком, используя американскую сеть Инстаграм, вышел к людям и объяснил, что коронавирус – это не баран чихнул, а серьезная болезнь, что «нерабочая неделя» – это вам не каникулы какие-то, а время, которое надо провести в самоизоляции. Хотя свобода, как и десять лет назад, лучше, чем несвобода. Банальные, казалось бы, слова. Но тот же Мишустин – преемник Дмитрия Анатольевича – не сказал. И Собянин не сказал. И даже… вот даже он сказал как-то не так. И тем, кто видео медведевское смотрел, на душе спокойнее сделалось, и иммунитет у них подрос, и сознательность. Потому что магия слов, которой за долгую жизнь так и не овладела летчик-космонавт, депутат Верховного Совета СССР VII-XI созывов, а также депутат Госдумы от «Единой России» Терешкова, легко дается зампреду Совбеза России Медведеву.

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А это значит, что Медведев еще не раз покажется из своей уютной «самоизоляции», и те, кто считают, что его карта отыграна, заблуждаются. Он до сих пор, помимо прочего, председатель «ЕР». При том, он не стал лицом сегодняшнего кризиса. Им стал Мишустин. А это значит, что появление Медведева в Инстаграме может иметь не только магически-прикладной смысл в борьбе с лебедями, но и плановое напоминание о себе со стороны будущего спикера Госдумы, где «Единая Россия» традиционно получит большинство. И какая магия для этого будет подключена – вопрос не главный.

Автор – руководитель центра «Региональные исследования»