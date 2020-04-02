Путин дал правительству право вводить режим ЧС
02.04.2020, 6:51, Новости дня
Объявлять чрезвычайную ситуацию пока в стране не собираются.
Президент России Владимир Путин 1 апреля утвердил закон, дающий правительству право вводить в стране режим чрезвычайной ситуации.
На такой шаг власти страны пошли на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Ранее согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вводить в России режим чрезвычайно ситуации по всей стране или частично имел право лишь глава государства.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что правительство тоже должно иметь полномочия в этой сфере, поскольку именно кабин занимается “непосредственным менеджментом ситуации по борьбе с распространением” коронавируса.
При этом представитель Кремля подеркнул, что введение режима ЧС в России сейчас «не обсуждается», а домыслы в пресс и соцсетях по этому поводу он назвал «неуместными».
Ранее стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить нерабочие дни для “разрывания” социального контакта между россиянами.
На состоявшемся 1 апреля дистанционном совещании с правительством Владимир Путин признал, что ситуация с распространением коронавируса усугубилась.
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