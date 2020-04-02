 

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 400 человек

02.04.2020, 6:30, Новости дня

Казахстанские врачи выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 402, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Наибольшее число зараженных выявлены в Нур-Султане (191) и Алма-Ате (90). Из 14 областей республики случаи инфицирования не зарегистрированы лишь в Костанайской области, передает ТАСС.

При этом в республике 26 человек выздоровели, трое умерли.

Напомним, с 15 марта в Казахстане объявили чрезвычайное положение. С 17 марта в Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина. 20 марта коронавирус в Казахстане впервые выявили за пределами Нур-Султана и Алма-Аты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Норвегия опередила Россию в медальном зачете Олимпиады-2014

05.02 / Жену премьера Лесото обвинили в убийстве предшественницы

19.03 / People’s Daily – гигантский долг США перед ВОЗ подрывает битву с пандемией

04.03 / «Мы на 8 марта цветы даже отправим тебе. Мы неплохие парни». Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки

15.03 / Испания ограничила передвижения внутри страны, выходить из дома без необходимости запрещено

25.02 / Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

06.02 / Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

17.02 / Dagens Nyheter – «флирт» Макрона с Москвой не пойдёт Европе на пользу

08.03 / Путин определил полномочия зампредседателя Совета безопасности России

17.02 / Samsung заявил о готовность выполнять требования о предустановке российского софта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска