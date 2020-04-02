Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 400 человек

02.04.2020, 6:30, Новости дня

Казахстанские врачи выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 402, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Наибольшее число зараженных выявлены в Нур-Султане (191) и Алма-Ате (90). Из 14 областей республики случаи инфицирования не зарегистрированы лишь в Костанайской области, передает ТАСС.

При этом в республике 26 человек выздоровели, трое умерли.

Напомним, с 15 марта в Казахстане объявили чрезвычайное положение. С 17 марта в Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина. 20 марта коронавирус в Казахстане впервые выявили за пределами Нур-Султана и Алма-Аты.