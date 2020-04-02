Власти США подали в суд на табачного гиганта

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02.04.2020, 6:20, Новости дня

Федеральная торговая комиссия США (FTC ) в суд на компанию Altria Group, требуя признать сделку по покупке доли в Juul Labs нарушающей антимонопольное законодательство.

В 2018 году Altria, которой принадлежат такие известные марки, как Marlboro и Skoal купила за $12,8 млрд примерно 35% акций производителя вейпов Juul Labs. FTC утверждает, что Altria, рассматривая Juul как значительного конкурента, согласилась свернуть свой бизнес по производству электронных сигарет в обмен на долю в Juul, при этом используя свое положение лидера на табачном рынке для продвижения продукции Juul в американских магазинах.

“Altria и Juul превратились из конкурентов в коллаборационистов, отказавшись от конкуренции и разделив прибыль Juul”,-говорится в заявлении FTC.

В феврале этого года расследованием условий сделки Altria, являющейся дочерней компанией глобального лидера рынка Philip Morris International, и Juul заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Американский регулятор полагает, что Altria не в полной мере описала своим акционерам риски, которые несут инвестиции в производителя ароматизированных электронных сигарет. В частности, как сообщает The Wall Street Journal, в январе этого года руководство дочки Philip Morris вывело $4,1 млрд своих вложений в Juul Labs. При этом издание отмечает, что сама стоимость производителя вейпов с момента завершения сделки (тогда речь шла о $38 млрд) сильно снизилась.



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