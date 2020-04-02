 

Эксперты МО РФ: у части переболевших коронавирусом вырабатывается к нему стойкий иммунитет

02.04.2020, 6:20, Новости дня

Пациенты, переболевшие новым типом коронавируса, приобретают к нему стойкий иммунитет. А их плазму крови можно использовать для лечения других заразившихся. Об этом говорят специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова.

Они представили Министерству обороны свой доклад, сообщает телеканал "Россия 24". В документе подчеркивается: иммунитет вырабатывался у пациентов с отчетливой клинической картиной, которые до заражения были в целом здоровы.

Те же, кто перенес коронавирус COVID-19 в слабовыраженной форме, и ослабленные пациенты все равно могут заразиться снова, их иммунитет к вирусу нестойкий.

 



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