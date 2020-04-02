 

Захарова: застрявшие в Катаре россияне вернутся домой в ближайшее время

02.04.2020, 6:20, Новости дня

Россияне, которые в сложившейся из-за коронавируса COVID-19 ситуации застряли в Катаре, в ближайшее время вылетят на родину. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она поблагодарила Доху за содействие, передает телеканал "Россия 24". По словам Захаровой, российские дипломаты и власти Катара прилагают максимум усилий для решения вопроса.

С 31 марта РФ сократила количество чартеров для вывоза наших соотечественников из-за рубежа. А также установила ограничения по числу прибывающих пассажиров: не более 500 человек в сутки — в московский аэропорт Шереметьево и не более 200 — в аэропорты других субъектов федерации.

 

 



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