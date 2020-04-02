Национальный парк Гранд-Каньон в США закрыли для посетителей из-за коронавируса

02.04.2020, 6:08, Новости дня

Управление национальных парков США приняло решение о «немедленном закрытии» для посещения Национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Здоровье и безопасность посетителей, сотрудников, волонтеров, жителей и партнеров национального парка Гранд-Каньон занимают первое место в списке приоритетов Управления», – приводит текст заявления ТАСС.

Кроме того, с 1 апреля приостановил прием посетителей национальный парк Джошуа-Три в штате Калифорния. Продолжат работу в нем лишь сотрудники службы охраны.

К утру четверга число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4757. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.