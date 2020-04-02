 

На 60 россиянах испытают вакцину от коронавируса

02.04.2020, 5:53, Разное

Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики, пояснила о том, как в РФ продвигаются дела с вакциной от коронавируса. Первую фазу испытаний отечественные медики и исследователи планируют начать в конце июня, проверяют средство на 60 россиянах.
Для оценки безопасности вакцин ее проверят на ограниченном количестве людей. Все они – добровольцы, уточнила Голикова во время совещания с Владимиром Путиным и Кабмином в онлайн-режиме.

Ранее Китайские исследователи заявили, что значительно продвинулись в поиске вакцины от коронавируса. Они предлагают использовать сыворотку из крови людей, до этого переболевших опасным заболеванием. Первые тесты на хомяках оказались успешными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Мнение: Если эпидемия не на два месяца, а на два года, решение попридержать деньги сейчас через год может показаться единственно верным

05.02 / Внимание к деталям: королева Елизавета II оригинально поддержала отъезд в Канаду Меган Маркл и принца Гарри

11.03 / Ученые: Лишний вес увеличивает риск опухоли простаты у мужчин

17.02 / Компания Sharp анонсировала новый смартфон Aquos R5G

19.02 / В Москве участницу шоу «Битва экстрасенсов» мошенники обманули на 135 тысяч долларов

16.03 / Скандалы: Дикий-дикий криптомир

27.02 / Дмитрий Маликов похвастался успехами двухлетнего сына в балете

24.03 / Светлана Лобода поностальгировала за отдыхом на море

04.03 / Ретро-купе Hispano Suiza получило версию с 1114-сильным «заряженным» движком

11.03 / Мнение: Выкинули из автобуса из-за кашля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска