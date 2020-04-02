На 60 россиянах испытают вакцину от коронавируса

02.04.2020, 5:53, Разное

Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики, пояснила о том, как в РФ продвигаются дела с вакциной от коронавируса. Первую фазу испытаний отечественные медики и исследователи планируют начать в конце июня, проверяют средство на 60 россиянах.

Для оценки безопасности вакцин ее проверят на ограниченном количестве людей. Все они – добровольцы, уточнила Голикова во время совещания с Владимиром Путиным и Кабмином в онлайн-режиме.

Ранее Китайские исследователи заявили, что значительно продвинулись в поиске вакцины от коронавируса. Они предлагают использовать сыворотку из крови людей, до этого переболевших опасным заболеванием. Первые тесты на хомяках оказались успешными.