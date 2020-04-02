Из отеля “Казацкий” из обсервации сбежали полсотни человек

02.04.2020, 5:50, Новости дня

В Киеве из обсервации в гостинице “Казацкий” сбежали более 50 человек, недавно вернувшихся из Катара. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко телеканалу “112 Украина”.

Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию “из-за законодательных неточностей”. При этом замглавы МВД подчеркнул, что граждане будут выплачивать штраф.

“Силовых действий мы не применяли в отношении этих лиц. Каждый, кто вышел из обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн в наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане, очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы”, – отметил он.

Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться о здоровье.

“Надо, чтобы наши граждане понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят еще кого-то, то в таком случае мы будем подвергать их уголовному наказанию по ст. 325 УК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет чартеров в Украине”, – подытожил Геращенко.

Рейсы PQ398 и PQ396 прибыли из Дохи (Катар) около 2.00 30 марта. Оба рейса выполнила авиакомпания SkyUp. Ими в Украину вернулись туристы с Бали.

Некоторые пассажиры отказались покидать самолеты, заявив, что во время покупки билетов их не предупредили об обязательной обсервации. Уже в самолетах они узнали, что должны пройти 14-дневную обсервацию либо в отеле “Казацкий” (бесплатно), либо “Пуща Конгресс Отеле” (платно, в зависимости от номера – €169 или €338 за две недели). Украинцы сказали, что готовы оплатить медицинское обследование и тестирование на коронавирус, но не будут поселяться в отелях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, в мире заболели 885 тыс. человек, более 44 тыс. скончались.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.