Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве

02.04.2020, 5:50, Новости дня

Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Минске вечером 9 мая. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, информирует БЕЛТА.

Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники, над Минском пролетит 42 самолета. Продолжительность парада – один час. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.

Репетиции шествия идут трижды в неделю, добавил замминистра обороны.

АФН отмечает, что перенос парада на вечер связан с намерением президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. “Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет”, – говорил Лукашенко 27 марта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю 9 Мая не отменен, однако власти РФ мониторят эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.