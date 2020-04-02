Экономист Скаршевский заявил, что Минрегион не спешит ликвидировать ГАСИ, несмотря на поручение президента

02.04.2020, 5:50, Новости дня

Прошло больше двух недель с тех пор, как президент Владимир Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины и презентовал масштабную реформу градостроительной сферы с созданием новых органов, но ситуация так и не сдвинулась с места, пишет в своем блоге на сайте LIGA.net экономист Виктор Скаршевский.

Он напомнил, что полномочия ГАСИ должны быть разделены между тремя органами: Государственной сервисной службой градостроительства, Госинспекцией градостроительства и Госагентством по вопросам технического регулирования в градостроительстве. Кроме того, должны быть отменены строительные лицензии, а вместо них вводятся сертификаты ответственного исполнителя работ, которые должен выдавать Минрегион.

“Все эти нововведения были закреплены постановлениями Кабмина, а ответственным за реформу был назначен министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Сам Чернышов заявил после презентации, что “наша задача – принять быстрые и эффективные меры по преодолению коррупции и внедрению прозрачной системы в сфере строительного рынка”. “Быстрые и эффективные” сказано очень хорошо и решительно, но вот пока что Минрегиона хватило только на смену руководства ГАСИ и назначение ликвидатора этой структуры. А между тем, именно “быстроты и эффективности” очень и очень сейчас не хватает строительному рынку”, – отметил Скаршевский.

ГАСИ под руководством Минрегиона он назвал “хромой уткой”, которая временно выполняет только функции будущей Государственной сервисной службы градостроительства, а функции контроля и надзора не выполняет никто.

“И Минрегион, похоже, не спешит ни создавать Госинспекцию градостроительства, ни инициировать соответствующие изменения в законодательстве. В конце концов, пока еще не видно и телодвижений по созданию Государственной сервисной службы, функции которой пока еще выполняет “недобитая” ГАСИ. Уже поднимаются волны недовольства и активистов, которые обращают внимание, что без надзора и контроля застройщики “пускаются берега”, а сами застройщики нервничают, потому что не видят никакого движения вперед и не понимают, как им дальше жить”, – подчеркнул экономист.

Скаршевский отметил, что без реальных шагов по внедрению реформы Минрегион уже создал рабочую группу по внедрению BIM-технологий.

“ВIM-технологии (Building Information Model) – это так называемое информационное моделирование строительного объекта. Иначе говоря, это виртуальное строительство объекта, которое возможно реализовать еще задолго до его фактического завершения. Условно говоря, 3D-моделирование, связанное со всей документацией по объекту. Конечно, это перспективное и интересное начинание. Но даже в ЕС такие технологии в строительстве начали вводить несколько лет назад. А тут наши реформаторы заявляют, что ВIM-технологии заработают в Украине уже в 2021 году. При фактическом отсутствии нормативной базы, без понимания участниками рынка, при отсутствии технической готовности”, – написал он.

Эксперт считает, что этот проект нужен Минрегиону потому, что “идти семимильными шагами в светлое будущее” гораздо проще, чем заниматься реальными делами.

“Почему все-таки так сложно Минрегиону претворить в жизнь уже расписанную и презентованную президентом реформу? Может, пора уже премьеру или самому президенту поинтересоваться, что происходит с преобразованием ГАСИ и выполнением их поручений и постановлений?” – заявил Скаршевский.

5 марта президент Зеленский сообщил, что ГАСИ ликвидируют в течение двух недель. “Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт”, – говорил он.

11 марта Кабмин назначил руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

13 марта президент заявил, что вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине создадут три центральных органа государственной власти. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что ГАСИ ликвидируют из-за коррупции.