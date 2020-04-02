США призвали Россию и Саудовскую Аравию успокоить рынок нефти

02.04.2020, 5:48, Новости дня

Министерство энергетики США обратилось к России, Саудовской Аравии и другим крупным производителям нефти с призывом к совместной работе над стабилизацией рынков, сообщило Bloomberg.

«Мы призываем Саудовскую Аравию, Россию и других крупных производителей работать вместе, чтобы успокоить рынки [нефти] в эти неспокойные времена», – цитирует пресс-секретаря американского ведомства Шейлин Хайнс ТАСС.

Хайнс также заявила, что резкое увеличение добычи нефти в наблюдающейся ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что РФ и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по нефти. «У меня есть уверенность в обеих сторонах, что они смогут в этом разобраться», – сказал политик.

«Я думаю, что РФ и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для РФ и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок – это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать», – отметил президент США.

При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий. «Если они не смогут разрешить ситуацию, тогда я думаю, что знаю, как разрешить эту ситуацию», – сообщил американский президент.

«Мы не хотим терять наши прекрасные нефтяные компании, мы на первом месте в мире по производству нефти», – подчеркнул американский лидер. «Но я бы предпочитал этого не делать», – добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.

Накануне в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти после падения стоимости нефти Brent до минимума с ноября 2002 года на фоне провала переговоров ОПЕК+ и влияния пандемии коронавируса на мировую экономику.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.