 

США призвали Россию и Саудовскую Аравию успокоить рынок нефти

02.04.2020, 5:48, Новости дня

Министерство энергетики США обратилось к России, Саудовской Аравии и другим крупным производителям нефти с призывом к совместной работе над стабилизацией рынков, сообщило Bloomberg.

«Мы призываем Саудовскую Аравию, Россию и других крупных производителей работать вместе, чтобы успокоить рынки [нефти] в эти неспокойные времена», – цитирует пресс-секретаря американского ведомства Шейлин Хайнс ТАСС.

Хайнс также заявила, что резкое увеличение добычи нефти в наблюдающейся ситуации снижения глобального спроса вызывает разочарование и не соответствует интересам поддержания стабильности на глобальных нефтяных рынках.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что РФ и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по нефти. «У меня есть уверенность в обеих сторонах, что они смогут в этом разобраться», – сказал политик.

«Я думаю, что РФ и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для РФ и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок – это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать», – отметил президент США.

При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий. «Если они не смогут разрешить ситуацию, тогда я думаю, что знаю, как разрешить эту ситуацию», – сообщил американский президент.

«Мы не хотим терять наши прекрасные нефтяные компании, мы на первом месте в мире по производству нефти», – подчеркнул американский лидер. «Но я бы предпочитал этого не делать», – добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.

Накануне в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти после падения стоимости нефти Brent до минимума с ноября 2002 года на фоне провала переговоров ОПЕК+ и влияния пандемии коронавируса на мировую экономику.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. При этом он оценил себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

12.03 / Фондовые индексы России, США и Франции рухнули на фоне ситуации с коронавирусом

19.02 / Die Welt – из-за кибератак Германия теряет €100 млрд ежегодно

09.02 / В Казахстане 10 человек убили из-за дорожного конфликта

21.03 / Депутат Госдумы предлагает снизить цены на бензин на автозаправках России

14.02 / Amazon добилась приостановки миллиардного контракта Microsoft с Пентагоном

04.02 / Первый канал не будет показывать церемонию вручения «Оскаров» из-за «падения рейтинга»

03.02 / Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу

13.03 / Названо имя единственного оставшегося в мире ультрабогача

07.02 / Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и не выступит на Олимпиаде 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска