 

Blackrock: в первой половине 2020 года мировая экономика может сократиться на 11%

02.04.2020, 5:13, Новости дня

Управляющий директор международной инвестиционной компании Blackrock Амери Бисат заявил в среду, что в связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года объем мировой экономики может сократиться на 11 процентов, а производительность экономики уменьшится на 6 триллионов долларов.

По консервативным оценкам, за этот период может быть утрачено 5 миллионов рабочих мест, а с учетом неполной занятости и сокращения заработной платы ситуация может оказаться еще хуже, заявил Бисат в ходе виртуального дискуссионного форума, организованного Ближневосточным центром Карнеги.



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