 

Трамп думает о запрете внутренних полетов в районы, охваченные коронавирусом

02.04.2020, 5:13, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что он рассматривает возможность прекращения внутренних полетов в эпицентры распространения коронавируса в США для того, чтобы сдержать продолжающуюся эпидемию, которая, по некоторым прогнозам, может убить по меньшей мере 100 тыс. американцев. Глава государства сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга в Белом доме.

«Мы, безусловно, рассматриваем [эту меру]; но как только вы это сделаете, вы действительно разрушите крайне необходимую отрасль», – сказал Трамп, имея в виду авиаперевозчиков.

Предположительно, ограничения могут коснуться полетов в наиболее пострадавшие от вспышки коронавируса города: Нью-Йорк, Новый Орлеан и Детройт.

«Мы думаем об этом», – сказал Трамп, говоря о запрете внутренних рейсов, количество которых и без того значительно сократилось в результате резкого падения спроса на авиабилеты.

Хотя президент неоднократно заявлял о стремлении снизить количество мигрантов, въезжающих в США из Латинской Америки, в среду он признал, что Соединенным Штатам нужны трудовые мигранты, которые могут работать на фермах по специальным трудовым визам.

«Я дал [американским] фермерам обещание, что они [мигранты] будут по-прежнему приезжать», – сказал президент.

Во время пресс-брифинга Дональд Трамп также дал понять, что иммигранты без документов, многие из которых приехали в США из стран Латинской Америки, не смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства, которую вскоре должны получить большинство американских семей.

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Президент также рассказал, что в пятницу он проведет встречу с руководителями крупных нефтяных компаний. Трамп хочет обсудить с лидерами индустрии, разоренной падением цен на бензин, снижением спроса на топливо и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, пути оказания помощи.

Трамп добавил, что недавно он разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии, призвав обе страны заключить сделку и в «течение нескольких дней» положить конец ценовой войне – договориться о снижении объемов добычи и восстановлении цен на нефть.

«Я собираюсь встретиться с нефтедобывающими компаниями в пятницу. Я собираюсь встретиться с независимыми производителями нефти – тоже в пятницу или субботу. Может быть, в воскресенье. У нас будет много встреч по этому вопросу», – сообщил президент.

«Нефтяная промышленность разрушена во всем мире, – продолжил Трамп. – Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. Имею в виду, это очень плохо для обеих стран. Я думаю, что они заключат сделку».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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