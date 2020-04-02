Коронавирус не помеха: на Украине продолжается реформа здравоохранения

02.04.2020, 5:05, Новости дня

На Украине, несмотря на пандемию, полным ходом идет реформа здравоохранения. Только борьбе с коронавирусом это никак не помогает. Почему?

Коронавирус COVID-19 реформе не помеха. Несмотря на пандемию, нашумевшие преобразования Ульяны Супрун продолжаются. Их суть — любой ценой сократить государственные траты на медицину. Начальный этап коснулся первичного звена, второй — урежет финансирование узких специалистов. Закроются многие профильные стационары: психиатрические больницы и туберкулезные диспансеры.

Преобразовывать украинскую медицину под западные стандарты американка Ульяна Супрун начала еще при президенте Петре Порошенко. Три года она исполняла обязанности министра здравоохранения. Коронавирус особенно ярко проявил результаты ее труда: оборудования не хватает, врачи увольняются.

"Сегодня на Украине ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба, Супрун закрыла ее в 2017 году. Сегодня очевидно, что это не просто ошибка. Это преступление, которое может грозить тем, что вирус может поразить большую часть населения Украины", — комментирует ситуацию председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Сейчас и президент новый, и Супрун формально не в правительстве. Но реформа, контролируемая Западом, не останавливается. Рискнул переломить ситуацию новый министр здравоохранения Илья Емец. Месяц не истек, как ему пришлось писать заявление. Рада отставку приняла.

"Нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, но оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности Ульяна Супрун, которая в течение трех лет продолжает уничтожать стационарный уровень помощи", — отмечает бывший министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Поплатился должностью за самодеятельность и министр финансов Игорь Уманский. Он предложил новые поправки в бюджет и высказывался за отказ от очередного транша МВФ. Эксперты говорят — эта отставка иллюстрирует борьбу внешних сил.

"Борются Сорос с представителями Коломойского и республиканцы США. Внешние игроки пытаются получить больше влияния. Вот почему многие министры сидят так неустойчиво. Потому что являются представителями кланов", — говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Новым министром здравоохранения Украины стал бывший министр Одесской области Максим Степанов. Он уже назвал своим приоритетом продолжение реформы Ульяны Супрун. Минфин возглавил тоже подходящий для Банковой человек. Сергей Марченко выступает за выполнение кредитных обязательств перед МВФ.