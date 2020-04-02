 

British Airways отправляет в неоплачиваемый отпуск 80% своих сотрудников

02.04.2020, 5:05, Новости дня

Британский авиаперевозчик British Airways заключил соглашение с профсоюзом, договорившись отправить в бессрочный неоплачиваемый отпуск более 36 тысяч сотрудников.

Как сообщает BBC News, речь идет о бортпроводниках, наземном персонале, инженерах, а также тех, кто работает в головном офисе. При этом авиаперевозчик подчеркнул, что об увольнении этих людей речь не идет.

Действия BA последовали за временной приостановкой авиакомпанией полетов из аэропорта Гатвик в южной Англии, второго по загруженности аэропорта Великобритании.

British Airways — далеко не первая компания, пошедшая на столь решительные меры. Многие авиаперевозчики, столкнувшиеся с многократным падением трафика отправляют в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч сотрудников. Как писали Вести.ру, накануне об этом объявил крупнейший канадский авиаперевозчик, Air Canada, отправивший в неоплачиваемые отпуска более 16500 тысяч сотрудников.



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