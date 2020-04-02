Пентагон: авианосец “Теодор Рузвельт” останется в строю

02.04.2020, 5:05, Новости дня

Несмотря на распространение коронавируса COVID-19 среди членов экипажа атомного авианосца Теодор Рузвельт", Пентагон не планирует возвращать его в порт. Такое заявление сделал начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей на брифинге в Белом доме в среду, 1 апреля.

Как рассказал Гилдей, был достигнут большой прогресс в проведении тестирования среди экипажа, а также в возвращении людей с авианосца. "Мы нарастим усилия в проведении тестирований. Мы проведем это быстро", — цитирует слова Майкла Гилдея ТАСС. Адмирал подтвердил: "Теодор Рузвельт" полностью выполняет свои функции, поэтому остается.

По данным исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли, коронавирус нового типа выявлен у 93 членов экипажа авианосца. С корабля сошли порядка тысячи человек для обеспечения дополнительного места. Ожидается, что еще 2 700 человек сойдут с корабля в ближайшие дни. "Мы не можем и не будем снимать весь экипаж", — подчеркнул Модли.