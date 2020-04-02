Мнение: Гражданка Украины заразила коронавирусом россиян – на родине ее бы сожгли

02.04.2020, 5:04, Разное

Вы не видели видео в сети, как женщина, которая скрыла поездку за границу, и заразила несколько односельчан в Черновицкой области, умоляет односельчан не убивать ее детей и не сжигать хату? Это не фейк. Это реальность. К ней вечером приходили с факелами “добрые люди”. А другие “добрые люди” грозились детей убить, если она не уедет. Вообще, после Майдана (да и до него) народ – сильно озверевший на Украине. Словно этим людям что-то подлили в воду. Помните, зеленую водичку в Киеве? Может, биологическое оружие, сводящее с ума.

При этом уроженцы Украины в России наоборот – чувствуют полное беззаконие, и считают, что им ничего не будет – можно делать все, что угодно.

27 марта жительница Украины, проживающая в Санкт-Петербурге, пришла в больницу с симптомами ОРВИ. Прислали ее из местной поликлиники. Был официально сдан тест на COVID-19. Через несколько дней он оказался положительным, женщину госпитализировали, но она сумела бежать из палаты. Нарушив карантин. Ей, видите ли, не сиделось на месте.

Сотрудники главного управления по противодействию экстремизму совместно с доблестной полицией, все – в спецкостюмах, задержали “ходячее биологическое оружие”. Оказалось, что из культурной столицы мадам на такси уехала аж под Лугу, где и была задержана. К этому моменту она уже заразила таксиста, заодно и его гражданскую жену. Оба россиянина госпитализировали. Сейчас ищут, с кем она еще контактировала. Также проверяют контакты таксиста, его жены. Идут по цепочке.

Интересна реакция на это сообщение ряда украинских граждан. “У нас бы она далеко не ушла. В шины бы засунули – и подпалили”. Мрак, конечно. Но люди пребывают в страхе, раз. И потом такие “живые ходячие бомбы” в самом деле несут смерть, два. Что с ними делать? Пахнет Майданом и Домом профсоюзов. Вернее, воняет огнем и бутылками с коктейлем Молотова. Конечно же, судить и сажать. Но ведь там, на зоне, тоже люди сидят. И в тюрьме для иностранцев – люди. Украина ее, кстати, не берет. Она нам не нужна, сообщают. Остается вылечить в России, и только потом посадить.

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