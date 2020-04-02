 

Мнение: Реактивные меры

02.04.2020, 4:54, Разное

20 год, похоже, становится одной и бесконечной цепью катастроф. Путин начал свое пребывание у власти с катастрофы на Курске, и закончит, похоже, чем-то подобным. Только теперь при нем утонет не одна лодка, а вся страна.

Сейчас самый животрепещущий вопрос, конечно, как долго продлится чрезвычайное положение. Я думаю, что к медицине оно имеет довольно отдаленное отношение. Если в стране на третий месяц эпидемии в мире банально нет даже медицинских масок в аптеках, то проблема не в вирусе, а в организационной катастрофе.

Если власть приняла к исполнению версию об эпидемии, тем более являющейся частью мировой пандемии (я в данном случае не выражаю свой скепсис в отношении этой версии, речь идет именно о принятой в работу модели), то и так понятно, что гражданские структуры справиться с ситуацией не смогут по определению. Они не для этого. С масштабной проблемой такого уровня могут справиться только мобилизационные структуры, ориентированные на военное время. То есть – армия. Только она способна организовать прием больных и пострадавших в соответствующих масштабах. Качество оказания помощи, конечно, будет ниже, но полноценный охват всей страны никакой Минздрав не организует, только военные.

Вместо этого принимаются рефлексивные меры "по обстановке". Не на упреждение, а на реакцию. Причем даже они выглядят крайне сомнительными с точки зрения организации процесса. Когда президент ныкается по схронам и толком внятно не способен сформулировать ни одной здравой мысли.

На практике это приводит к полному параличу экономики и усугублению экономического кризиса, который по окончанию карантина может стать коллапсом. И тогда армию все равно придется поднимать, так как здесь начнутся события со многими составляющими их факторами.

Китай, кстати, не постеснялся сразу поднять именно армию, и во многом она обеспечила приемлемый результат по крайней мере по срокам.

Нашу власть в этой ситуации может извинить лишь одно – понимание, что российская армия уже не в состоянии провести подобные мероприятия. Когда во всей стране полный развал, нелепо ожидать от одного из госинститутов образцового состояния.

Источник: Эль Мюрид



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