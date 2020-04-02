Эксперты объяснили, как россиянки будут рожать в условиях пандемии коронавируса

02.04.2020, 4:53, Разное

В связи с пандемией коронавируса в РФ изменены нормы и правила, чтобы уберечь людей от распространения болезни. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая в беседе с журналистами “Говорит Москва” рассказала, как в таких условиях будут рожать россиянки.

Некоторые роддомы принимают рожениц с симптомами ОРЗ. Именно в такие медицинские учреждения направят женщин с насморком, температурой и кашлем. Партнерские роды на это время не будут проводиться, запрещено пребывание семьи в палатах. Без распоряжения врачей недоношенных детей не разрешат навещать, а количество близких, которые заберут ребенка и мать из роддома, ограничат.

Эксперт добавила, что контракт на роды не обеспечивает каких-либо особенных статусов и привилегий. Скорая прибудет за роженицей и отвезет ее в ближайший роддом.

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