Число заразившихся коронавирусом в США превысило 213 тыс. человек

02.04.2020, 4:48, Новости дня

В Соединенных Штатах выявлено более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 4757 летальных исхода, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США.

По информации университета, выздоровели после коронавирусной пневмонии 8 474 человека, передает ТАСС.

Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

Так, по данным данные мэрии Нью-Йорка, за минувшие сутки в крупнейшем мегаполисе США от коронавирусной пневмонии умерли более 270 человек, число летальных исходов возросло с 1 096 до 1 374, а количество случаев заражения коронавирусом увеличилось с 41 771 до 45 707. В штате Нью-Йорк количество инфицированных за сутки выросло на 7 917 и составляет 83 712. Жертв насчитывается уже 1 941.

Днем ранее от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, число заразившихся превысило 188 тыс. человек. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.