Журнал Forbes весной возобновит выход в Украине

02.04.2020, 4:35, Новости дня

Журнал Forbes возобновит выход в Украине, сообщили на сайте американского издательского дома 30 марта.

Печатная версия “Forbes Украина” будет перезапущена весной 2020 года, во второй половине года появится онлайн-версия.

Новым издателем журнала стало ООО “Уяви!”. Инвестирует проект бизнесмен Артур Гранц, который владеет крупнейшей сетью магазинов беспошлинной торговли в Украине (в том числе в аэропорту Борисполь). Главным редактором издания станет Владимир Федорин, который ранее уже возглавлял журнал.

“Forbes Украина” будет выходить 10 раз в год на украинском и русском языках. Более 80% контента будет местным.

В июне 2019 года украинские СМИ писали, что журнал после перезапуска может возглавить бывший исполнительный директор hromadske Екатерина Горчинская. Тогда она не подтвердила эту информацию, но 30 марта написала в Facebook, что действительно вела переговоры о перезапуске издания.

Она рассказала, что словацкая компания Barecz&Conrad Media, которая должна была издавать украинский Forbes, в 2019 году решила не выходить на рынок Украины. После этого Горчинская вела переговоры с Forbes о лицензии как потенциальный издатель и нашла инвесторов для проекта.

“Мои потенциальные инвесторы прошли due diligence (это финансовая или юридическая проверка какого-либо объекта или актива. – “ГОРДОН”) в Forbes. Параллельно я написала новый бизнес-план. Со мной работали, наверное, лучшие финансисты страны. Это точно лучший бизнес-план, который я писала. Просто поверьте, что он на мировом уровне… Параллельно я создала новую систему корпоративного управления для украинского Forbes. Она была элегантная, максимально простая и учитывала интересы всех сторон. Но в конце года мне Forbes сказал, что появился новый претендент на лицензию. И несмотря на то, что им нравится все, что я им отдаю, они переговоры ведут теперь с ним”, – сообщила Горчинская.

Коротко о Forbes Хорошие новости: он в Украине будет. Еще хорошие новости: у него будет отличный главред, с чем его… Posted by Katya Gorchinskaya on Esmaspäev, 30. märts 2020

Журнал “Forbes Украина” выходил в 2011–2017 годах. Его издавал “Украинский Медиа Холдинг” (UMH Group). Последний номер вышел в январе 2017 года, в том же году прекратилось обновление сайта.

Федорин был главным редактором “Forbes Украина” с момента запуска и до августа 2013 года. Он покинул проект после продажи UMH Group бизнесмену Сергею Курченко.

В 2014 году американский издательский дом отозвал лицензию у украинского Forbes, но UMH Group судилась за право выпускать журнал, и издание некоторое время еще продолжало выходить.