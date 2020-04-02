Чечня закроет границы из-за эпидемии коронавируса

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02.04.2020, 4:35, Новости дня

Чечня с 5 апреля полностью закроет въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram, видео опубликовал проект “Idel.Реалии”.

Чечня перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров, сказал Кадыров.

“Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы”, – заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, после этой даты в регионе проведут санитарную очистку населенных пунктов.

По данным правительственного портала РФ “Стоп коронавирус”, в России заразилось инфекцией 2777 человек, 24 из них умерли. “РИА Новости” сообщило, что 1 апреля в Чечне зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 885 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 264 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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