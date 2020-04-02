Дело Шеремета. Суд продлил арест подозреваемой Кузьменко

02.04.2020, 4:35, Новости дня

Печерский суд Киева продлил арест детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня сообщило hromadske.

Прокурор просил продлить содержание подозреваемой под стражей на два месяца, аргументируя это риском побега Кузьменко, давления на свидетелей, экспертов и уничтожения либо искажения вещественных доказательств.

Суд принял решение оставить Кузьменко под стражей до 30 мая, несмотря на возражения ее адвоката. В частности, он акцентировал внимание на усиленном контроле границ в настоящее время. По его мнению, это обстоятельство делает безосновательными риски стороны обвинения, связанные с возможным побегом Кузьменко.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к убийству Шеремета, а также попросила освободить ее из-под стражи. Кузьменко подчеркнула, что в связи с карантином в ее помощи нуждаются мама и сын.

“Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено – электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу”, – заявила подозреваемая во время судебного заседания.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января 2020 года меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста до 12 июня 2020 года.