Der Spiegel – коронавирус ударил по боеготовности НАТО

02.04.2020, 4:31, Новости дня

Несмотря на официальные заявления, пандемия коронавируса оказала влияние на деятельность НАТО, пишет Der Spiegel. Действия альянса в рамках заграничных миссий теперь сильно ограничены. Кроме того, вирус непосредственно влияет на уровень боеготовности, учитывая, что ряд военных заражается или уходит на карантин.



Reuters

Если взглянуть со стороны, то НАТО, как и обычно, выглядит готовым к обороне и дееспособным, пишет Der Spiegel. Официальный посыл альянса таков: да, коронавирус — это неведомый для Запада вызов, однако НАТО чувствует себя уверенно. Издание отмечает, что это также является сигналом в сторону Владимира Путина: сейчас не время для дезинформационных кампаний и прочих авантюр.

Однако на самом деле альянс попал под всестороннее влияние вируса, пишет Der Spiegel. К примеру, для всех заграничных миссий НАТО действуют строгие ограничения: это касается и операции «Решительная поддержка» в Афганистане и недавней миссии по сдерживанию в Прибалтике. Согласно данным альянса, всего 20 солдат из расположенной в Литве боевой группы заразились коронавирусом.

Что касается Афганистана, то там воздействие вируса оказалось ещё значительнее, отмечает издание. Из-за угрозы заражения был ускорен вывод войск альянса с территории страны. В связи с этим неудивительно, что последствия коронавируса стали главной темой последнего совещания министров иностранных дел стран НАТО (впервые в истории подобная встреча была проведена в удалённом формате).

В ходе встречи были упомянуты дальнейшие ограничения для операций НАТО: в Эгейском море корабли альянса больше не могут приближаться к берегам Турции, в Косове солдаты НАТО могут выполнять только «важнейшие» задачи, а в Ираке альянс был вынужден приостановить свою миссию по обучению местных солдат.

При этом военные не сомневаются в том, что вирус скажется и на боеготовности войск, отмечает Der Spiegel. В качестве примера можно привести немецкий корвет «Брауншвейг»: один из его моряков заразился коронавирусом, в результате чего вся команда отправилась на карантин и корабль оказался недоступен для участия в миссии НАТО.

Между тем кризис также является возможностью для НАТО продемонстрировать свою дополнительную ценность, считает издание. Альянс может выполнять операции по помощи странам в борьбе с вирусом: например, помогать транспортировать необходимое оборудование.