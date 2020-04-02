Evening Standard – на улицах только козы — в Уэльсе дикие животные воспользовались самоизоляцией местных жителей

02.04.2020, 4:31, Новости дня

В последние дни по пустынным улицам уэльского города Лландидно свободно бродят дикие кашмирские козы, пишет Evening Standard. Как отмечает издание, из-за изоляции местных жителей на фоне пандемии коронавируса животные почувствовали себя хозяевами городка.



Reuters

В последние дни по пустынным улицам уэльского города Лландидно свободно бродят дикие кашмирские козы, покусывая живые изгороди и весенние сады, пишет Evening Standard. Как отмечает газета, обычно животные пасутся на вершине близлежащего мыса Грейт-Орме и спускаются в город только во время непогоды.

Однако на фоне карантина по коронавирусу, из-за которого по городским улицам отныне прогуливается гораздо меньше людей, многие считают, что млекопитающих на этот раз привело в Лландидно что-то помимо праздного любопытства.

По мнению городского советника Кэрол Марубби, «поскольку вокруг никого нет, козы, вероятно решили, что могут теперь захватить власть». Марубби также добавила, что все жители Лландудно «очень гордятся» животными, чьё стадо насчитывает 120 голов, обеспечившим бесплатное развлечение людям, запертым в своих домах.

На опубликованном в Twitter местным жителем Эндрю Стюартом видео можно увидеть коз, скачущих по пустым дорогам и прогуливающихся по ограде городского сада, объедая ближайшие деревья.

They definitely dgaf pic.twitter.com/W2BjKCjKhw

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

В одном из видео можно увидеть, как козы заходят в церковный двор в поисках места, чтобы прилечь.

They know exactly what they’re doing. Have some lunch from a bush and then go for a lie down in the churchyard pic.twitter.com/naUH7YPBbK

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020

Тем временем кадры, снятые Стюартом, были подхвачены пользователями социальных сетей по всей Великобритании, многие из которых, похоже, хотели немного отвлечься в условиях смертоносной пандемии. Английская актриса Эмили пошутила, что стадо, возможно, пренебрегает правилами социального дистанцирования, рекомендованными правительством. А ведущий телепрограммы «Матч дня» Гэри Линекер заметил, что наблюдение за козами может заменить отсутствующий футбол.

Считается, что кашмирские козлы были завезены в Грейт-Орме в 1907 году из стада Большого Виндзорского парка. Козы происходят от племенной пары, подаренной королеве Виктории персидским шахом в 1837 году после его вступления на престол.