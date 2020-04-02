У части переболевших коронавирусом выявили стойкий иммунитет

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02.04.2020, 4:30, Новости дня

У здоровых до заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 людей после болезни с отчетливой клинической картиной вырабатывается к вирусу стойкий иммунитет, говорится в подготовленных для Минобороны специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова методических рекомендациях.

«Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых (были здоровы до заражения) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», – приводит текст документа ТАСС.

Специалисты отмечают, что наличие стойкого иммунитета у ряда пациентов создает возможность использовать их плазму крови для специфической иммунотерапии других заразившихся.

При этом в рекомендациях уточняется, что пациенты, переболевшие COVID-19 в бессимптомной форме или со слабовыраженной клинической картиной, а также ослабленные пациенты могут заразиться еще раз, так как их иммунитет не стойкий.

Иммунитета к другим представителям семейства коронавирусов после COVID-19 не образуется, сообщается в документе.

Накануне иммунолог Анатолий Суслов рассказал газете ВЗГЛЯД о способах укрепления иммунной системы во время борьбы с распространением коронавируса.

За последние сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране заразились 2 тыс. 777 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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