 

Мнение: Шутки апокалипсиса

02.04.2020, 4:30, Разное

У народа-языкотворца, я смотрю, в лихую годину восстанавливается страсть к юмору и анекдотам. Правда, учитывая обстоятельства, юмор какой-то очень уж черный… Подобрал для вас парочку смешных фраз из комментов:

Если не помрут Лещенко, Крутой, Николаев, Проценко, Песков, Собянин, Путин и те люди с групповой фотографии из больницы – народ потеряет веру в короновирус!

Эксперты: финансовых запасов россиянам в среднем хватит на 63 дня.
Но, если из числа россиян исключить Сечина, Костина и Усманова, то на 3 дня.

Источник: Размышления вольного социолога



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