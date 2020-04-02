 

Личное: Рыхлая Канделаки скачет!

02.04.2020, 4:10, Разное

Слева — я, ваша Лена. Специально надела серенькую футболочку, чтобы быть в одной цветовой гамме с рыхлым и корявым бомбовозом Тиной.


Фото: Соцсети

В очередной раз эта тупая толстуха слизала материал из написанной мною статьи по фитнесу, за что сейчас я ей втащу словом по жирным щам.

Канделаки не просто утащила упражнения из первого видео моего поста о домашних тренировках на карантине, выдав за своё ноу-хау труд профессионалов.

Она ещё и скомпоновала эти упражнения так, что результатом подобных регулярных тренировок будет тулово перекаченного жирного кабана.

Я неслучайно в том посте дала вам именно такую подборку видео.

Я не по-быстренькому надёргала их из YouTube. Каждую из этих тренировок я оценила с точки зрения построения красивого тела и опробовала на себе.

Цель всех моих тренировок можно выразить одной простой фразой: «Чтобы было красиво».  

Большинство видео-тренировок этой цели не отвечают. Они сделают вас сильными, жилистыми, «убьют» на фиг суставы неумеренными прыжками и отжиманиями. Или, наоборот, расслабят вам булки так, что вы немного порастягиваетесь на коврике, помахаете слегонца вялыми ножками и ничуть не изменитесь.

Тина надёргала упражнения из тренировки, которую я опубликовала несколько дней назад, но не учла главного: упражнения нужно ещё и грамотно скомпоновать.  

Канделаки скомпоновала их так, чтобы вы заматерели.

Взрывные нагрузки, прыжки должны выполняться очень дозировано. Тина скачет всю тренировку, после чего разгоняется её аппетит, и она мечет в себя пол-холодильника. Это хорошо видно по её громоздкой фигуре.


Фото: Соцсети

Канделаки не шарит в фитнесе от слова «ни черта». Она толстая. Она некрасивая. Она рыхлая и массивная. Эта бабища не имеет никакого морального права что-то там втирать по фитнесу.

 А я имею.

Быть худенькой и изящной женщиной в хорошем настроении и с хорошем здоровьем — вот цель моих тренировок.

Ем я понемножку, тренируюсь регулярно, но в меру.

Во время моих тренировок пот с меня никогда не течёт. Пресса модели «стиральная доска» у меня не было, нет и не будет: разбитый на квадраты женский живот — это некрасиво.

У меня нет бугров мышц на спине. Нет целлюлита на жопе. Нет жира на боках.

  В свои 38 лет я имею точно такое же тело, какое у меня было в 20. Исключение — пришитые сиськи.

В связи с этим хочу ещё раз напомнить вам, что красивое женское тело — это тело, которое выглядит молодо и изящно, но никак не тулово сильного кабана, который много жрёт и много скачет.  

Вопросы?

Источник: Лена Миро



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