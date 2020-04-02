Пелоси предлагает включить финансирование голосования по почте в следующий пакет экономических мер

02.04.2020, 4:01, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что она хотела бы обезопасить избирателей от коронавируса во время грядущих в ноябре выборов президента США, предложив включить в следующий законопроект о мерах экономической помощи финансирование мер, которые позволят расширить масштабы голосования по почте.

В среду Пелоси заявила о том, что на эти цели потребуется потратить от 2 до 4 миллиардов долларов, что позволит реализовать возможность голосования по почте, обезопасив избирателей во время пандемии коронавируса.

Госпожа спикер отметила, что демократы смогли запланировать на эти цели только 400 млн долларов в пакете экономических мер на 2,3 триллиона, подписанном президентом Дональдом Трампом в минувшую пятницу.

«Голосование по почте важно для … нашей демократии, чтобы люди получили доступ к выборам, особенно в это время, когда все получили предупреждение о необходимости оставаться дома», – сказала Пелоси в беседе с журналистами.

Трамп в понедельник в интервью Fox News заявил, что голосование по почте нанесет ущерб Республиканской партии. Пелоси отвергла этот аргумент.

«Когда я была главой отделения Демократической партии в Калифорнии много лет назад, республиканцы всегда побеждали по итогам заочных голосований. Они знают, как это делается», – заявила Пелоси.

400 миллионов долларов предусмотрены в законе об экстренных экономических мерах для помощи местным властям и властям штатов для проведения почтового и досрочного голосований и найма дополнительных сотрудников для организации голосования. Однако, демократы хотят ассигновать больше средств, чтобы подготовить штаты к возможному увеличению масштабов голосования по почте в ноябре, во время выборов президента. Нэнси Пелоси добавила, что дополнительные средства также потребуются Почтовой службе США.