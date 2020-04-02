День переписи в разгар пандемии: коронавирус сдвинул сроки переписи населения в США

02.04.2020, 4:00, Новости дня

1 апреля в США отметили День переписи – этот день считается официальной датой начала всеобщей переписи населения, которая проводится в стране раз в десять лет. На этот раз перепись пришлась на тот момент, когда страна почти парализована из-за распространения коронавируса. Однако власти США обещают, что работа будет завершена к концу года.

Эпидемия коронавируса вынудила Бюро переписи населения США (Census Bureau) в середине марта приостановить работу на местах на месяц, предположительно до середины апреля, когда бюро планирует вновь нанять на работу до 500 тысяч временных переписчиков. Бюро также отложило начало переписи бездомных и людей, живущих в групповом жилье – к примеру, в студенческих общежитиях и домах престарелых. Окончание переписи перенесли с конца июля на середину августа.

В соответствии с федеральным законом Бюро переписи населения обязано направить президенту подсчеты, которые будут использованы для разделения округов для выборов в Конгресс и для разграничения законодательных округов в штатах, к 31 декабря. Возможно, крайний срок тоже будет перенесен, как это предлагают некоторые участники процесса.

Подсчет начался в конце января в отдаленных районах Аляски, однако все остальные американцы получили возможность принять участие в переписи, начиная со второй недели марта, когда заработал федеральный вебсайт, посвященый этому мероприятию, а люди начали получать по почте уведомления со списком вопросов, ответы на которые можно отправить как по почте, так и в режиме онлайн или по телефону.

Однако, уже через неделю после рассылки писем с анкетами губернаторы многих штатов и власти многих городов начали ограничивать передвижение населения, чтобы замедлить распространение вируса, и это сильно помешало работе переписчиков: были отменены все собрания и встречи, на которых активисты обычно рассказывают населению о необходимости участия в переписи.

Бюро переписи потратило 500 миллионов долларов на информационно-пропагандистскую деятельность, включая рекламу, а также привлекая к сотрудничеству более чем 300 тысяч некоммерческих организаций, компаний, местных органов власти и общественных организаций. Все эти усилия – и средства – были сведены на нет эпидемией коронавируса.

Предположительно, переписчики начнут обход домов, жители которых не ответили на вопросы переписи, в конце мая. До этого американцы могут принять участие в переписи в режиме онлайн, по телефону или отправив заполненную анкету по почте.

По состоянию на понедельник, на вопросы переписи ответили уже более 36% домохозяйств. По данным Бюро переписи, к середине марта зарплата была перечислена 40 300 временным переписчикам.

Перепись 2020 года поможет определить, сколько мест в Конгрессе получит каждый штат, подсчитать число голосов избирателей в каждом штате, а также поможет распределить федеральные расходы на сумму около 1,5 триллионов долларов.