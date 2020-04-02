 

Актер Леонид Барац заступился за шутки о коронавирусе

02.04.2020, 3:53, Разное

Актер Леонид Барац считает, что шуткам есть место в мире с пандемией коронавируса. Многие, по его мнению, они помогают понять всю серьезность этой ситуации.
В беседе с журналистами “Политэксперта” артист рассказал, что аморального в юморе не видит ничего, даже когда он касается коронавируса. Люди таким образом просто пытаются лучше понять мир.
“Шутки такого плана не только разряжают обстановку. Юмор, как и жизнь, парадоксален. Это способ приблизить смысл происходящего”, – отметил основатель театра “Квартет И”.
После начала пандемии в мире некоторые юмористы и люди начали шутить на эту тему. У некоторых это вызвало негодование, поскольку некоторый юмор считается откровенно аморальным и “черным”.



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