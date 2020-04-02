 

ФМБА: вспышка COVID-19 в России завершится к лету

02.04.2020, 3:52, Новости дня

Пик распространения коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации еще не пройден. Вспышка инфекции должна завершиться к лету. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.

"В конце концов кончится к лету", — ответил Никифоров на вопрос журналистов.

По мнению инфекциониста, минимум в середине следующей недели РФ дойдет до вершины. Как напомнил Никифоров, коронавирус относится к ОРВИ. Если брать стандарт вспышек ОРВИ, сначала наступает пик, а потом в течение 10-12 недель длится спад.

В конце 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире сейчас зарегистрировано 934 825 случаев инфицирования, 47 189 человек скончались. По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России заразились 2777 человек, выздоровели 190, умерли 24 пациента, сообщает ТАСС.

 



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