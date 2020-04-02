Мнение: Конвульсии

02.04.2020, 3:40, Разное

Карантин карантином, но экономическая катастрофа сама себя не прекратит. А ее динамика пока неутешительна. Российская нефть перешла незаметно для всех в область отрицательных значений по цене. Юралс начинает торговаться по цене 13 долларов, а это означает, что себестоимость плюс логистика становятся дороже продажной цены. Каждый проданный баррель приносит не доход, а прямой убыток в 1-2 доллара. Агония энергетической сверхдержавы перешла в стадию клинической смерти, и если конвульсии еще где-то видны, то это просто остаточные рефлексы.

Сегодня 1 апреля, но Россия не стала увеличивать добычу нефти. В отличие от Саудовской Аравии, которая перешагнула за 12-миллионный рубеж и намерена взять 13-миллионный. Экономических оснований для такого бурного роста нет ни одного, здесь все исключительно на политической мотивации.

На газовом рынке ситуация не сильно лучше. Газпром перешел к стратегии тотального демпинга на европейском рынке, пытаясь захватить спотовый рынок. Такая стратегия логична, но только если к ней тщательно подготовится – создать существенный запас ресурсов и будучи готовым нести убытки продолжительное время. У Газпрома ситуация совершенно иная – на нем висят незавершенные стройки, которые нужно еще завершать. А потом запускать. Так что демпинг – не от хорошей жизни. А от вполне жесткой необходимости – газовые месторождения консервировать очень сложно и дорого, поэтому тот объем, который добывается, нужно пристраивать любой ценой. Кому угодно.Фактически сбрасывая объемы, когда их стоимость уже не имеет никакого значения. Такая политика серьезно бьет по российскому же НОВАТЭКу, который вынужден тоже снижать цены, так как Газпром пиратствует на спотовом рынке, который ранее презрительно отвергал, как неперспективный.

Теперь единственный вопрос, который остается по газу – как скоро поднимут тарифы на внутреннем рынке. Нужно ведь как-то компенсировать убытки Газпрома, пусть и частично. Он ведь национальное достояние, вот пусть нация и трясет кошельком, выковыривая оттуда последние копейки.