 

У больной коронавирусом женщины из Ирпеня родился здоровый ребенок

02.04.2020, 3:18, Новости дня

Тест на коронавирус новорожденного ребенка жительницы Ирпеня Киевской области, больной COVID-19, оказался отрицательным. Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушин.

По его словам, ребенок чувствует себя хорошо, он остается под наблюдением врачей.

“Через несколько дней сделаем повторный анализ”, – добавил он.

Маркушин напомнил, что по состоянию на 1 апреля в городе Ирпень в целом получили 44 подозрения, из которых: два лабораторно подтверждены в Ирпене, 19 отрицательных, 21 находится еще на исследовании.

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Posted by Олександр Маркушин on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, в мире заболело 887 тыс. человек, более 44 тыс. скончались.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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