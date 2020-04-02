Ермак, который показался Зеленскому надежной каменной стеной, породил скандал, до масштабов которого выходки Богдана ни разу не доросли

02.04.2020, 3:18, Новости дня

Год назад состоялся первый тур президентских выборов, который оставил за бортом борьбы Юлию Тимошенко, пару лет перед этим числившуюся главной претенденткой на пост главы государства. Три недели спустя развеялись последние надежды на второй срок для Петра Порошенко. В Украине наступило время Зеленского.

Насколько прекрасен Владимир Зеленский в президентском качестве, мнения расходятся. Кто-то считает, что могло быть значительно хуже, некоторые надеялись, что получится получше. Есть и такие, кто уверен: хуже не бывает. Но здравый смысл и исторический опыт подсказывают, что еще как бывает. Тот же коронавирус развеял любые сомнения на этот счет.

Эпидемия, как ей и полагается, пришла совсем невовремя, как раз в тот момент, когда иллюзии Зеленского относительно своих возможностей во главе государства, похоже, не просто развеялись, а стали перерастать в догадку, что государство – это что-то в корне отличное от того, что он себе представлял в самом начале этой захватывающей авантюры. И главное – опереться абсолютно не на кого. Больше того, те, кто предлагает поддержку, – самые опасные в своей внезапной ненадежности.

Наверное, это жуткое ощущение, когда руль, рычаги и педали не только не слушаются, но и еще ведут себя каждый раз иначе при одинаковых, казалось, усилиях. И нельзя остановиться и выйти.

Смена правительства и руководства Генпрокуратуры должна была показать решительность и принципиальность президента, но когда назначенных министров пришлось опять менять в рекордно быстрые сроки, это стало больше выглядеть, как судорожные попытки вернуть ускользающую управляемость. Тут же, как водится, подкатил бунт в парламентской фракции. Сначала часть депутатов от “Слуги народа” выразила недоумение относительно целей создания консультативного совета по Донбассу. Потом под угрозой оказались стратегически важные законы о земле и банках, а голосования по назначению новых министров пришлось проводить дважды. Теперь большая группа “слуг” открыто поддерживает своего коллегу Гео Лероса, опубликовавшего убойный компромат на Андрея Ермака, но получившего в ответ преследование со стороны СБУ и прочих органов.

Важно заметить, что и резкая реакция части фракции на перспективу заполучить консультативный совет с сепаратистами – это в первую очередь недоверие Андрею Ермаку, не посчитавшему нужным разъяснить свою игру в Минске своим же народным депутатам. В той группе бунтовщиков голос Гео Лероса был заметен. Скандал с Денисом Ермаком – это уже новая серия отторжения “слугами” главы президентского Офиса, предпочитающего оставаться вещью в себе, не снисходя к простым кнопкодавам. Феерический брифинг для прессы подтвердил, что Андрей Борисович считает окружающих идиотами. Даже если он в основном прав, его самого это умнее нисколько не делает.

А Владимир Зеленский, одним из самых доверенных лиц которого Ермак является, превращается в поручителя и крышевателя братьев Ермаков и поощрителя гонений на Лероса. Андрей Ермак, который после вечно ерничавшего Андрея Богдана показался президенту надежной каменной стеной, породил скандал, до масштабов которого выходки Богдана ни разу не доросли. И пока все, что делает глава офиса, чтобы погасить скандал, – это подливает в него бензин и перенаправляет удар на Зеленского. Два главных ресурса, на которые, казалось, уверенно мог рассчитывать президент, верное ближнее окружение и свое парламентское большинство, – оказались источниками его главных проблем, эти педали предательски проваливаются.

Когда Богдан покидал пост главы офиса, он заявил своим сотрудникам: “Теперь каждый сам за себя”. Спустя год после первого тура Владимир Зеленской имел все возможности убедиться, что главный признак большой власти – нечеловеческое одиночество. От того, как он справится с этим прозрением, многое будет зависеть. Это его третий тур, самый сложный.

А для прочей Украины едва не самый очевидный итог этого года – отсутствие мало-мальски заметных фигур, которые бы кинули настоящий вызов слабому, неопытному, вечно ошибающемуся и дико раздражающему президенту. У него плохо получается. У других не получается вообще ничего. Время Зеленского продолжается.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора