В Ивано-Франковске умерла вторая женщина с COVID-19

02.04.2020, 3:18, Новости дня

В Ивано-Франковском областном роддоме умерла вторая женщина с коронавирусом, четыре врача инфицированы. Об этом на брифинге рассказал и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает местное издание Kurs.

30 марта в этом же роддоме умерла 37-летняя родильница. Тест на коронавирус подтвердил у нее наличие болезни.

60-летняя жительница Коломыи также умерла 30 марта, она поступила в медучреждение на операцию.

Руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сказал, что сейчас в роддоме есть четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты, провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты – отрицательные. Анализы направили в лабораторию на исследование.

Также Павлушинский добавил, что в областном перинатальном центре инфицированы четыре врача. Двое медиков, у которых диагностировали COVID-19, были сразу отстранены от работы и изолированы, один в то время был в отпуске, еще один – на курсах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 887 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 264 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.