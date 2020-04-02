Guardian – эксперты назвали коронавирус смертельным вызовом для Европы

02.04.2020, 3:16, Новости дня

Пандемия Covid-19 может представлять для Евросоюза большую опасность, чем другие кризисы последнего десятилетия, пишет Guardian, ссылаясь на мнения европейских экспертов. Как отмечают специалисты, риск заключается не только в непредсказуемом развитии эпидемии, но и в отсутствии солидарности и доверия между членами ЕС, без которых найти общее решение проблемы будет непросто.



Reuters

Европейский Союз выдержал «бури» спасения еврозоны, миграционного кризиса и брексита, однако некоторые опасаются, что коронавирус может стать для него ещё более разрушительным, пишет Guardian.

Так, на прошлых выходных бывший глава Европейской комиссии Жак Делор нарушил молчание, чтобы предупредить о «смертельной опасности», которую представляет для ЕС отсутствие солидарности.

Экс-премьер-министр Италии Энрико Летта также заявил, что пандемия представляет для Евросоюза «смертельный риск». По его словам, отличие этого кризиса от предыдущих заключается отчасти в непредсказуемости распространения вируса, отчасти в том, что идея единой Европы уже была ослаблена другими кризисами последнего десятилетия. При этом, самой большой опасностью для Европы в последние годы стал «вирус Трампа», уверен Летта. По его словам, если европейские страны взяли на вооружение стратегию «Италия прежде всего», «Бельгия прежде всего» или «Германия прежде всего», американский лидер заявил: «Мы все потонем вместе».

«Этот момент для европейского проекта, определённо, можно назвать «или пан, или пропал», — уверена бывший советник главы внешнеполитического ведомства ЕС Натали Точчи. — Если дела пойдут плохо, это действительно грозит стать концом объединения. Этот кризис подпитывает весь возможный национал-популизм».

Тем не менее, как замечает издание, Европа отошла от первоначальной эгоистичной реакции на развитие пандемии, когда некоторые страны наложили запрет на экспорт жизненно важных медицинских препаратов или установили пограничный контроль, из-за которого другие европейские граждане оказались в затруднительном положении. Германия, Австрия и Люксембург открыли свои больницы для лечения пациентов из наиболее пострадавших стран. Франция и Германия пожертвовали больше масок Италии, чем Китай, как стало известно из статистических данных, опубликованных властями ЕС в социальных сетях в ответ на тревогу по поводу поражения Брюсселя в «битве нарративов» о щедрости в политике. Как напоминает издание, на ранних порах кризиса медикаменты в Италию отправляли РФ и Китай, в то время как её ближайшие соседи не смогли вовремя отреагировать на просьбы Рима о помощи.

Хотя европейские лидеры сошлись решении касательно кризиса общественного здравоохранения — обещание модернизировать систему антикризисного управления ЕС, финансирование исследований в области вакцин и совместные закупки медикаментов, — страны по-прежнему разделились во мнениях относительно того, как помочь экономике выдержать «бурю», замечает газета. Пандемия «посыпала соль на рану» кризиса еврозоны, возродив стереотипы о «беспутных» южанах и «бессердечных» северянах. «Каждый кризис уменьшал доверие между государствами-членами и внутри системы в целом, и это реальная проблема», — читает экс-советник еврокомиссара по расширению ЕС Хизер Граббе.

Так, Франция, Италия, Испания и, по крайней мере, полдюжины других стран хотят поступить нетрадиционно, выпустив совместные «корона-облигации». Германия, Австрия и Нидерланды по-прежнему остерегаются этой идеи. На саммите на прошлой неделе европейские лидеры не смогли принять решение, возложив эту задачу на министров финансов, которым было поручено найти выход из тупика к следующей неделе.

Кроме того, всепоглощающий коронавирусный кризис грозит отвлечь внимание ЕС от размывания демократических стандартов в Венгрии. Недавно принятый закон о чрезвычайном положении довершил десятилетний проект Виктора Орбана по централизации власти, благодаря которому Венгрия стала первой страной ЕС, признанной ассоциацией Freedom House «частично свободной».

При этом, по мнению профессора права Луука ван Мидделаара, работавшего на председателя Европейского совета в период кризиса еврозоны, ЕС способен найти выход из существующих разногласий, как он делает каждый раз под давлением событий, несмотря на то, что внутренне плохо подготовлен к противостоянию кризисам и непредвиденным обстоятельствам. Тем не менее, любое соглашение будет нести в себе семя будущей ссоры. По словам Мидделаара, всякий раз, когда ЕС укреплял свои позиции в ответ на кризис, будь то централизованная политика в отношении беженцев или контроль над национальными бюджетами, внутри блока возникало сопротивление и негодование.

Как отмечает издание, меры, предпринятые европейскими лидерами, в конечном счёте, сформируют общественное мнение. Когда итальянцы почувствовали, что Европа оставила их одних на ранней стадии пандемии, их доверие к европейскому проекту уменьшилось. Опрос, проведённый 12-13 марта, показал: 88% итальянцев считают, что Европа не в состоянии поддержать Италию, а 67% считают членство в ЕС недостатком. Как подчёркивает газета, результат для государства-основателя ЕС, где Евросоюз когда-то имел высокий уровень поддержки, этот результат поразителен.

Времена, когда Китай и РФ бросились на помощь Италии, останутся в памяти, если раскол в ЕС продолжится, считает Точчи. Доверие Италии к ЕС «больше зависит от того, что делает Европа, чем от того, что делают Китай и Россия», замечает эксперт, добавляя, что до сих пор не ясно, собирается ли Европа делать всё необходимое, чтобы выйти из этого кризиса более сильной.