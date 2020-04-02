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02.04.2020, 3:16, Новости дня

Площадь лесных пожаров в РФ превысила 7 тыс. га, более 6 тыс. га из которых пришлись на Хабаровский край, информирует пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В МЧС РФ сообщили, что из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в РФ было зафиксировано на 21% больше природных пожаров, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает ТАСС.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 962 га. На 00.00 мск 2 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 26 лесных пожаров на площади 7 149 га, по которым проводились работы по активному тушению», – говорится в сообщении.

Наибольшую площадь занимают горящие леса в Хабаровском крае – 6 038 га, еще 973 га горит в Забайкальском крае. Также действуют три пожара на площади 110 га в Еврейской автономной области, 1 пожар на 15 га в Бурятии и единственный пожар за пределами Дальнего Востока площадью 13 га в Саратовской области. На тушении задействовано 842 человека, 170 единиц техники, семь воздушных судов задействовано на мониторинге, одно – на тушении.

Напомним, в начале марта в нескольких регионах РФ начался пожароопасный сезон.

Ранее Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами.



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