Мнение: Выгрузка российской гуманитарки в Нью-Йорке
02.04.2020, 3:06, Разное
Выгрузка российской гуманитарки в аэропорту Нью-Йорка.
Плюс как и обещал немного продолжающейся истерики в американском Твиттере:
Вы видели это. Российский самолет в Кеннеди разгружает медикаменты, #impeachedtrump "научит вас любить своего хозяина Россию " после вмешательства в наши выборы !!!
это какое-то больное, извращенное дерьмо: нападайте на нашу страну как бен Ладен и приветствуйте!
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Российский самолет разгружается в аэропорту JFK. Самолету позволили сесть, как будто это наш чертов дружественный сосед.
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Таким образом, мы приняли поставки из Китая и теперь принимаем поставки из России ? Действительно, новый мировой порядок. Должны ли мы быть благодарны @realDonaldTrump что он так близок к Путину?
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Теперь, когда Россия отправляет в США самолет, полный предметов медицинского назначения (самолет прибывает сегодня вечером), Россия официально помогла американскому народу больше, чем CNN и MSNBC. Это печальная реальность.
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Невероятно. Несмотря на годы жестоких санкций США и клеветы на СМИ, Россия отвечает, отправляя США ИВЛ/СИЗ. Американцы – жизнь члена вашей семьи может быть спасена благодаря щедрости страны, которую вас учили ненавидеть. Думайте об этом.
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В Нью-Йорке, пострадавшем от коронавируса, только что приземлился самолет с бесполезным и дешевым мусором из России , как называли его «журналисты» из @LaStampa. Они разгружают ящики с гуманитарной помощью, включая ИВЛ на сумму более 17 000 евро каждый!
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Вы знаете, что с воспитанием проблема, когда люди предпочли бы увидеть смерть сограждан, чем принять помощь от России. К счастью, средняя медсестра в Нью-Йорке , вероятно, более умна, чем эти люди, и будет рада любой помощи.
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Авиадиспетчер Нью-Йорка передал грузовому самолету ВВС России: «Мы искренне благодарим вас за всю вашу помощь». Самолет на последнем заходе на посадку на взлетно-посадочной полосе 31L в JFK.
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Гуманитарная помощь из России в Нью-Йорке … знали бы об этом Хрущев и Брежнев.
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Наш глобальный ответ на #CoronavirusPandemic показал нам, что мы теряем преимущество мягкой силы перед Китаем и Россией . Европа, Африка и Л. Америка не должны искать помощи у тоталитарных режимов. Они должны смотреть на нас. Мы потерпели неудачу.
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Демократы, вероятно, начнут бить в барабаны импичмента, снова крича Россия, Россия, Россия на пределе своих возможностей. Не дай Бог, Россия сможет реально помочь нам спасти несколько жизней, печальная правда не имеет значения для ненавистника Трампа!
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Я жду дня, когда Trump объявит, что Россия будет посылать к нам войска , чтобы помочь поддерживать закон и порядок.
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Посмотрите на этого социопата и на то, как он клевещет на международную солидарность и помощь другой страны. Плохо, что Россия помогает США. Американцы должны просто умереть вместо этого. Американцы. Кроме его задницы, конечно …
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Кто-то, пожалуйста, объясните …. тупой Трамп отправил тонны медикаментов в Китай и другие страны и предлагает им помощь , а затем отправляется с просьбой о медикаментах из Китая, Южной Кореи, а теперь и России . WTF!? Боже, спаси нас всех.
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Мы получаем помощь из России, Китая, что случилось с Америкой. Лидеры этой страны продали нас всех. Профессиональные политики стали миллионерами, продающими Америку «по течению». Нам нужны американские патриоты, чтобы вернуть наше правительство.
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Здесь ничего необычного не происходит. Просто российский военный самолет приземлился в Кеннеди с 60 тоннами медикаментов для поддержки ответа США COVID19 . Пропагандистская картина о том, как наше собственное правительство уходит от ведущей роли Америки в глобальном кризисе. (с) Бретт МакГерк (бывший глава международной коалиции по борьбе с ИГИЛ
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Мы экспортируем 250 миллионов масок в Китай, Италию и теперь нуждаемся в помощи других стран. Кто еще чувствует, что Трамп намеренно дестабилизирует страну. Конечно, это облегчит поглощение. Вау, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не доверяю этой администрации.
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в обмен на что? какую «сделку» заключил Трамп с Путиным ??
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Помните старую глобалистскую Америку, когда именно США были компетентны и могли помочь другим странам? Теперь, когда Америка первая! У нас нехватка всего, и мы просим поставок из России . Вы знаете, что Трамп будет использовать это как оправдание для снятия санкций
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Отлично, теперь, помимо попыток справиться с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, Нью-Йорк должен провести фотооперацию для Влада.
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Россия, которая сделала 3D-видео своих ядерных ракет, поразивших территорию США, теперь отправляет помощь ))) Западные страны сошли с ума. После окончания кризиса Путин потребует снятия всех санкций.
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США тонут быстрее Энрона. Россия отправляет нам помощь в борьбе с китайским вирусом. Затем Мексика начинает строить стены, чтобы остановить зараженного и умирающего гринго.
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МИД России делится видео с грузовым самолетом, загруженным медикаментами, направляющимися в США, вместе с хэштегом «Россия помогает». Ожидайте, что Путин и лояльные государственные СМИ еще долго будут говорить об этой пропагандистской победе и растущей международной роли России
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Китай прислал нам вирус-убийцу.
Россия послала нам помощь бороться с вирусом Так кто наш враг? Кто наш друг?
#WakeUpAmerica
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В самом деле? Вот к чему пришла Россия спасает США сейчас из-за недостатков Трампа! Или, может, нет медикаментов, чтобы помочь нам вообще? Может быть, это акт биотерроризма с их стороны, замаскированный под помощь?
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Так,@realDonaldTrump
Версия «Делать Америку великой» заключается не в том, чтобы помочь своему народу, а в том, чтобы Россия помогла нас выручить. Ты толстый неудачник
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США настолько банкротятся, что вынуждены просить помощи у предполагаемых врагов: Китай-Россия. ФРС не может печатать медикаменты, только триллионы фальшивых денег.
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Эта «помощь» является пропагандой. Там нет никакого способа России, чтобы помочь нам здесь . Путин хочет только одного, уничтожить Америку. Зачем еще проводить дезинформационные кампании годами. Трамп – марионетка Путина. Ни одному из них нельзя доверять. Вы уже знаете это, правда, не так ли?
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Америка настолько слаба , теперь нам нужна помощь из России . Пусть это впитается. Бывший агент КГБ спасает США. Трамп сделал нас на этой неделе, и он даже не может понять, насколько этой сильный шаг для Путина. Трамп стоил нам намного больше, чем мы знаем.
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Смотрит на самолет из России с поставками , чтобы помочь США бороться с #coronavirus и не может помочь , но понимает , что #Putin действовал быстрее , чем SpeakerPelosi и остальные демократы, чтобы помочь американскому народу. Пусть это запомнится.
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Это не получает достаточного внимания. В Америке Трампа, вместо того, чтобы быть на шаг впереди и помогать остальному миру, мы далеко позади и надеемся, что Россия и Китай помогут нам. America First была жалкой ложью.
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Из-за @realDonaldTrump и @VP у нас полная неспособность справиться с этим кризисом, мы должны опираться на Россию, чтобы помочь нам , так отвратительно #TrumpVirus
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Как иорданец, я полностью поддерживаю США. Надеемся, что вы избавитесь от марионетки Путина, провалившейся звезды реалити-шоу Дональда Дрампа, и Америка восстановит свое лидерство и величие как мировой лидер.
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То, что делает Россия, НОРМАЛЬНО. Нормальные люди помогают другим, когда могут. США забыли, что значит быть нормальным.
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США потеряли свою «роль лидера» в тот день, когда к власти пришел Оранжевый клоун.
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@realDonaldTrump должен пойти к своему боссу Путина за помощью … грустно
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Как они могли знать, что им не понадобятся эти материалы?
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У вас когда-нибудь возникало ощущение, что все эти международные поставки с медикаментами из страны в страну, будь то Россия, США, Китай, для кого-то – просто возможность для посредников соскользнуть с вершины в одной гигантской схеме спекуляции на болезни? .. ,
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Россия посылает в США дерьмо и использует его для пропаганды. Это должно быть заголовком.
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Это здорово, но как поживают русские люди? Никто не знает. Аналогично китайцам. Настало время мягкой дипломатии для диктатора, и наиболее уязвимые страны мира являются зрелыми целями. Ох, и, похоже, США – из-за полного провала Трампа и отказа от координации на национальном уровне.
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Спасибо президент Путин! Даже Путин знает, что такое подонок Трамп.
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Теперь приятель Трампа Влад попросит его отменить санкции? Это все так прозрачно.
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Наблюдать за тем, как Трамп принимает помощь от России, хвалит Россию и настаивает на том, что мы должны отменить санкции в отношении России, будет очень удручающе.
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Может быть, мы могли бы увидеть фотографии российских солдат с американскими офицерами в Нью-Йорке, помогающие им содержать этот вирус, как в Италии. Какого черта мир стал таким?
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Хорошо, мы отправили помощь ту же сумму? в Китай. Китай тайно передает это Путину. Путин отправляет его нам в большом фоторепортаже, и теперь они хотят отменить санкции в отношении России.
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Это совершенно унизительно. Никогда не прощу Трампа и Ко за то, что он позволил нам быть таким неподготовленным, что нам нужна помощь Путина для всего этого.
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Я не унижен, потому что эти поставки, я надеюсь, спасут американские жизни.
Источник: Colonel Cassad
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