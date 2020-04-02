Вирус и полипропиленовая палка

02.04.2020, 3:05, Разное

Новые технологии в мировом опыте, или Как это делают в Чечне.

Чеченская республика стала вторым регионом после Карелии, объявившем об ограничении свободы передвижения и закрытии границ в связи с распространением коронавируса. Информация о введении жесткого карантина была опубликована в официальных чеченских СМИ 29 марта в два часа ночи.

29 МАРТАВ Чечне объявлен жесткий карантин

Уже утром чеченские полицейские, вооруженные длинными (не менее метра, видимо, для соблюдения «социального дистанцирования») полипропиленовыми трубами стали повально останавливать и задерживать жителей Чечни за появление на улице без «крайней необходимости» (покупка продуктов или лекарств в ближайших магазине или аптеке). Жестоко наказывали (избивали палками) за отсутствие масок и перчаток. Нарушителей доставляли в отделы полиции, где люди часами сидели, как сельди в бочках. Затем их выводили на улицу, строили в шеренгу, раздавали дефицитные в Чечне маски (из республиканских аптек маски исчезли еще в конце февраля) и призывали под камеры к «высокому гражданскому самосознанию».

Скриншот: Grozny TV

На дорогах, особенно на въездах в республику, произошел коллапс. Фуры и легковые машины образовали многокилометровые пробки. У водителей проверяли чеченскую прописку, от остальных требовали «пропуска». Необходимых «карантинных» пропусков для проезда по Чечне в этот день ни у кого не могло быть в принципе: карантин напал на людей без объявления войны.

Чеченские социальные сети переполнились возмущением, оно выплеснулось в федеральные СМИ. Уже на следующий день весь оперативный штаб Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым вынужден был объясняться с населением в прямом эфире телеканала «Грозный ТВ».

Беспредел силовиков (многочисленные фото и видео чеченских полицейских, рассекающих по улицам Грозного с белыми палками в руках – кто-то удачно сравнил их с джедаями из «Звездных войн») глава Чечни назвал «слухами», но потом, по сути, оправдал насилие: «Даже если ударят, что тут такого?».

Кроме этого момента, чеченские чиновники так и не могли объяснить логику своих решений. Нечего им было ответить и на вопросы о мерах поддержки населения в условиях внезапно наступившего жесткого карантина.

Очень показательно выступил глава правительства Чечни Муслим Хучиев (а он был одним из немногих, кто старался говорить по сути, а не спекулировать на тему, как хорошей власти не повезло с плохим народом). Вот только ответ Хучиева на вопрос журналиста о поддержке малого бизнеса изобиловал таким количеством аббревиатур, что понять его могли разве что налоговики.

Гораздо проще было бы признать очевидное: чеченские власти не подумали о мерах поддержки, потому что у них самих весьма слабое понимание угрозы, с которой столкнулся мир. А если нет понимания, то и просчитать социальные последствия и потрясения, которыми чревата ситуация с так лихо запущенным карантином, довольно сложно.

Чечня против коронавируса. Эпизоды

6 февраля 2020. Создание штаба

Штаб по противодействию коронавирусу в Чечне был создан два месяца назад. 6 февраля в новостях по местному телевидению об этом сказали скороговоркой: штаб возглавил заместитель председателя правительства ЧР Муса Ахмадов, в аэропорту будут проверять тепловизорами прилетевших в Чечню пассажиров. Негласно по гостиницам распространили указание сообщать обо всех приехавших в республику гражданах Китая.

В гостинице «Континент» мне сказали, что китайцев приказано выявлять, задерживать и изолировать.

Первый полноценный сюжет о коронавирусе в государственных чеченских СМИ появился только месяц спустя.

6 марта. Первое извинение из-за коронавируса

6 марта чеченские СМИ рассказали о жителе Урус-Мартана Аслане Саралиеве, который распространил в вотсапе сообщение о том, что в России, по его мнению, скрывается статистика заболевших, ситуация на самом деле серьезная, надо запасаться продуктами. Автора сообщения тут же нашли и заставили извиниться за паникерство.

11 марта. Коронавирус впервые обсуждают в Чечне

Тему коронавируса впервые поднял Рамзан Кадыров:

«В Китае новая болезнь появилась. Люди не спят из-за того, что вирус придет, боятся умереть…Только об этом коронавирусе говорят, больше ни о чем. В ватсапе, Инстаграме… А этот <вирус> сейчас пришел, сейчас ушел. Даже от гриппа болеют и умирают люди тысячами. Это такой же вирус. У кого есть здоровье, его перенесут, у кого нет здоровья — не перенесут. Чтоб свой иммунитет укрепить,

возьми лимон и мед, в воде размешай и каждое утро пей. Ешь чеснок, и кровь чистой будет. Укрепляй свой иман, делай намазы, держи пост, ходи в мечеть, раздавай милостыню.

Никого это не волнует, что в Китае коронавирус обнаружили. Да будет Богом проклят тот, кто лживые сплетни распускает…»

На совещании Кадыров поставил задачу председателю правительства Хучиеву любыми способами добиться снижения цен на авиабилеты и увеличить количество авриарейсов в Чечню накануне туристического сезона.

15 марта. Сюжеты о коронавирусе и субботниках

Хучиев докладывает, что «Аэрофот» пошел на переговоры и снизил цены на билеты почти в два раза (позже выяснится, что цены упали потому, что аэропорт Грозного снизил свои расценки на обслуживание самолетов «Аэрофлота»). Авиакомпания «Победа» пообещала начать рейсы в Грозный осенью, прорабатываются новые маршруты в другие (кроме Москвы) регионы. Теме коронавируса в новостном выпуске «Грозного ТВ» посвящено 50 секунд. Ровно столько, чтобы зачитать обращение Кадырова.

Сразу за этим следует сюжет о массовых субботниках, объявленных в Чечне с начала марта: «Очищать дороги и улицы после призыва Рамзана Кадырова вышли тысячи людей (показывают кадры, на которых женщины, студенты, пожилые люди метут огромными вениками дороги и белят деревья). Массовые субботники проходят в городах и селах, работники организаций приводят в порядок прилегающую территорию, как и жители в частном секторе. Руководитель территориального округа Ленинского района Зелимхан Сулейманов комментирует: «Начало весны. Погода располагает к субботникам и у населения хорошее настроение. Все активно приняли участие, все вышли на субботник». Журналист за кадром: «Субботники будут проходить каждый день, это станет большим вкладом в экологию. От жителей требуется активная позиция…»

16 марта. Заболевших нет

Выпуск новостей начинается с коронавируса. В республике заболевших нет, на карантине 25 человек, все — «лица прибывшие из неблагополучных стран Европы и Китая». Муса Ахмадов (он пока еще возглавляет штаб) сообщает, что дыхательных аппаратов на количество населения достаточно, но в случае «итальянского сценария» дополнительно необходимы еще аппараты или средства на их закупку. Однако правительство РФ отказало в выделении этих средств.

Кадыров возмущается: «300 млрд рублей они для кого хотят выделить? Надо переговорить с ними еще раз». Обещает, что республиканский бюджет выделит средства, не дожидаясь решения правительства. Также из сюжета выясняется, что в Чечню наконец приедет передвижная лаборатория Роспотребнадзора из Ставрополя для проведения тестирования (то есть до этого все образцы отправляли в новосибирский «Вектор», результатов анализов надо было ждать в общей очереди, иногда до двух недель). Также из слов руководителя республиканского Роспотребнадзора становится ясно, что обсерватории — места, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, в Чечне еще не приведены в соответствие с санитарными нормами.

«Впрочем, нельзя поддаваться паническим настроениям — отмечает глава республики. — И так мы должны умереть, и так конец света должен настать».

И на всю республику цитирует гуляющий с февраля пост «Коронавирус в цифрах: почему мы не должны паниковать».

«Успокоительный» пост, циркулирующий в соцсетях Чечни

На комарах и змеях, которые убивают в день 2740 и 137 человек в день, Кадыров начинает смеяться. В такт главе улыбается и министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

Министр образования Идрис Байсултанов предлагает увеличить каникулы с 17 марта по 25 апреля. Кадыров говорит, что дети должны сидеть дома, «делать субботники в огородах». Призывает население «не ходить на похороны, не жениться, не скупать продукты («человек вообще без вреда для здоровья может голодать 40 дней»), однако почему этого не надо делать, если даже змеи убивают за один день больше людей, чем коронавирус, чеченским жителям из сюжета не очень понятно.

18 марта. Совещание с мэром

Выпуск новостей начинается с совещания Кадырова с мэром Грозного. Мэр говорит: «По твоему поручению больше месяца люди дружно и весело убирают и очищают улицы на субботниках каждый день. Мы объявим новый месячник-субботник и будем дальше продолжать работу и не остановимся…»

Кадыров отвечает: «Пусть каждый частник, все министерства, все бизнес направления убирают то место, где они находятся. Если не убирают? То надо закрывать эти заведения (имеется в виду частный бизнес — Е. М.).

«Раз мы ему даем землю, даем возможность работать, а он не понимает? Просто молча бульдозером сноси их и всё…»

Следующий сюжет. Диктор: «"Коронавирус" стало самым частым словом, упоминаемым в мире. Но, благодаря оперативно принятым мерам, в России удалось сдержать его распространение, а в Чечне и вовсе нет ни одного случая заражения. Коронавируса нет, зато есть кибрекоронавирус — в республике распространяются панические сообщения». На экран выводится сообщение из ватсапа:

Журналистка «Грозного ТВ» осуждает слухи о запрете детям выходить на улицу и о штрафовании родителей (два дня назад глава республики призывал родителей и детей сидеть дома — Е. М.).

Показывают главу Чечни Рамзана Кадырова. Он находится вместе с министром здравоохранения. Обстановка неформальная. Оба расслаблены, признаков тревоги не проявляют.

Кадыров: «В республике коронавируса нет, мы делаем все возможное и невозможное. Я еще раз говорю, у кого иммунитет хороший, он с легкостью переносит этот вирус. Укрепляйте свой иммунитет, ешьте лимон с медом, черемшу, молитесь, делайте омовения…»

Журналист заканчивает свой сюжет следующим призывом: «Стабильность и благополучие жителей региона стало жизненной целью главы республики, поэтому здесь делается все, чтобы защитить людей от любого вида опасности. На территории ЧР нет ни одного случая заражения коронавирусом, поэтому людям надо сохранять спокойствие и защищать себя от интернет-вируса, потому что слабая сторона современного общества – это зависимость от социальных сетей».

20 марта. Пятничная молитва

Выпуск новостей начинается с сюжета о пятничной молитве. Во всех мечетях Чечни проходят коллективные молитвы. Глава Чечни молится с детьми и соратниками в мечети в своей резиденции. Богослов Магомед Саралиев во время проповеди говорит о том, как «непозволительно верующим терять самообладание и подвергаться паническим настроениям».

«Тема проповеди не случайна, — комментирует журналист. — Распространившийся в западных странах коронавирус стал поводом для беспокойства населения».

Кадыров проводит совещание оперштаба по противодействию коронавирусу. Основная тема — все та же паника, которую поднимают СМИ и соцсети. Они якобы «хотят привлечь к себе внимание с помощью коронавируса».

Министр здравоохранения и руководитель республиканского Роспотребнадзора опять говорят, что в случае пандемии в республике будет нехватка аппаратов ИВЛ. Нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили неделю назад, видимо, ничего кардинально не изменилось.

«Ничего страшного нет, каждый год умирают столько же людей от гриппа, — говорит Кадыров. — В Европе почему больше людей умирает? Потому что у них больше пожилых, чем в России. А Чечня — самая молодая республика в России!»

И все-таки Рамзан Кадыров призывает отказаться от массового скопления людей «будь то свадьбы или какие-то религиозные обряды. Лучше переждать это время, нам надо беречь наших старейшин».

ПРОДОЛЖЕНИЕ