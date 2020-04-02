Наталья Подольская назвала Владимира Преснякова “бабником, ловеласом и пьяницей”

02.04.2020, 2:53, Разное

Наталья Подольская посетила шоу “Секрет на миллион”, где пояснила о своей личной жизни с Владимиром Пресняковым-младшим. Среди негативных качеств своего супруга она выделила то, что он “бабник, ловелас и пьяница”.

Пресняков и Подольская в браке с 2010 года, воспитывают сына Артемия. Мама артиста Елена рассказывала, что сын тяжело переживал расставание с Кристиной Орбакайте, в то время как карьера дочери Примадонны хорошо шла. С годами отношения сошли на нет из-за постоянных разъездов исполнительницы. Но Наталья Подольская призналась, что смогла найти подход к свекрови и они хорошо ладят.

При этом выпускница “Фабрики звезд” не боится рассказывать о личной жизни со своим звездным супругом. К примеру, в эфире она назвала его бабником и пьяницей, перечисляя негативные качества Преснякова-младшего.

“Бывает, что перебирает. Регулярно”, – призналась Наталья Подольская.

Звезда призналась, что их отношения сложные. Пара прошла через много ссор и проблем, но продолжает пытаться выстраивать семью, передает Teleprograma.