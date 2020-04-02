Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом

02.04.2020, 2:48, Новости дня

Медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава страны.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, передает РИА «Новости».

Согласно данным министерства здравоохранения Украины, к среде число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине достигло 669, 17 человек умерли, 10 – выздоровели.

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский допустил, что число заразившихся коронавирусом на Украине достигнет половины населения страны.