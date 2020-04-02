 

Офтальмологи: конъюнктивит может оказаться симптомом коронавируса

02.04.2020, 2:42, Новости дня

Американская академия офтальмологии (The American Academy of Ophthalmology – AAO) предупреждает, что распространенное заболевание глаз – конъюнктивит, известное также как «розовый глаз», может оказаться одним из симптомом COVID-19.

AAO рекомендует офтальмологам и другим медицинским специалистам, которые лечат пациентов с заболеванием глаз, соблюдать дополнительные меры предосторожности, поскольку в некоторых случаях при заболевании коронавируса проявляются и симптомы «розового глаза».

В журнале «Медицинская вирусология» (Journal of Medical Virology) говорится, что исследователи обнаружили наличие коронавируса в слезах у некоторых пациентов, которые также заболели конъюнктивитом.

Американская академия офтальмологии выпустила рекомендации для медицинских работников, которых следует придерживаться, чтобы избежать распространения коронавируса.



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