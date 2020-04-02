 

США запускают масштабную операцию против наркокартелей и Мадуро

02.04.2020, 2:35, Новости дня

Дональд Трамп сообщил о старте масштабной операции в Западном полушарии. Она направлена против наркокартелей. Важно, чтобы наркоторговцы не воспользовались ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19, подчеркнул Трамп.

Он отметил, что цель операции — "защитить американцев от смертельной заразы незаконных наркотиков", передает РИА Новости. Однако у главы Пентагона Марка Эспера нашлось и еще одно объяснение. Помимо картелей, целью операции станет правительство Николаса Мадуро в Венесуэле, объявил он. Ранее США обвинили президента Боливарианской республики в наркоторговле и объявили о награде за информацию о нем.

В операции Южного командования будут задействованы суда, самолеты и вертолеты. Операции по разведке, перехвату, изъятию наркотиков США проведут в партнерстве с 22 странами.



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