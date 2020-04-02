В Москве скончались еще три человека с коронавирусом COVID-19

02.04.2020, 2:35, Новости дня

В Москве скончались еще три пациента, имевших положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом СМИ сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отмечается, у них развилась двусторонняя пневмония. Возраст пациентов – 63-72 года.

У всех трех человек были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы, передает РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним сведениями ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 934 262 инфицированных, 46 924 человека скончались, выздоровели 193 964 человека.

В России сейчас зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах страны.